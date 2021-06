L’ortensia è una pianta ornamentale scenografica, amata e riconosciuta da tutti grazie ai suoi colori molto accesi che donano con un tocco vita e vivacità.

Questa pianta è molto resistente, infatti riesce a adattarsi senza difficoltà a diverse condizioni climatiche e tipologie di terreno, necessita solamente di molta acqua.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

In pochi lo sanno che basta solo 1 ingrediente che abbiamo tutti a casa per avere ortensie sempre vigorose a costo zero.

Trucchetto economico

Stiamo parlando dell’aceto, ingrediente incredibile per le sue proprietà che dona un tocco di gusto in più a numerose preparazioni culinarie.

Ma non solo, è anche un ottimo alleato delle pulizie ecologiche, utilizzato per combattere contro il calcare e particolarmente adatto come sgrassatore.

In questo articolo sveleremo che potremmo usarlo in giardino sia sul terreno che sulle piante che abbiamo, come le nostre amate ortensie.

Questa è pianta acidofila e molti non sanno che il calcare contenuto nell’acqua è il loro più temuto nemico, perché provoca malattie e carenze nutrizionali.

Infatti, l’acqua del rubinetto che utilizziamo per irrigare le nostre ortensie può essere utilizzata solamente una volta che l’avremo addolcita.

Proprio in questo caso ci viene in aiuto l’acidità caratteristica dell’aceto di vino, basterà diluirne circa 15 ml su 10 litri d’acqua.

Lasciamo trascorrere circa 12 ore, per far sì che l’aceto agisca correttamente, prima di utilizzarlo per irrigare la nostra pianta.

Passate le ore necessarie, procediamo con l’irrigazione senza rimescolare l’acqua, facendo attenzione a non usare l’acqua sul fondo dall’annaffiatoio dove si sarà accumulato il calcare.

È incredibile che basta solo 1 ingrediente che abbiamo tutti a casa per avere ortensie sempre vigorose a costo zero.

Curiosità

Il colore dell’ortensia cambia in base al pH del terreno e per capire quale sia basterà prendere una manciata di terra e versarci sopra dell’aceto bianco.

Se l’aceto fa le bolle ci indica che renderà le nostre ortensie rosa, se invece non succede nulla i fiori della nostra pianta dovrebbero diventare blu.

Approfondimento

Bastano solo questi segreti poco conosciuti per avere una perfetta fioritura delle profumatissime ortensie che abbiamo in balcone