Il trucco è fondamentale per tutte le donne. Quando ci svegliamo ogni mattina, cerchiamo sempre di rinvigorire il nostro viso e renderlo più luminoso. Per farlo, potremo provare a seguire i consigli che abbiamo dato nel nostro articolo “Ecco come un semplice make up facile da realizzare ed elegante può rendere ogni viso più giovane”. Ma c’è un problema che accomuna la maggior parte di noi. E riguarda l’eyeliner. Infatti, è molto comune che questo coli e si sbavi senza darci la possibilità di rimediare. Nel nostro precedente articolo “Quattro segreti per far durare di più l’eyeliner”, avevamo già dato dei consigli davvero molto utili in merito.

Ma ci sono altri piccoli trucchi che possiamo mettere in pratica per far sì che il nostro make-up sia a lunga tenuta. E due in particolari potrebbero salvare le nostre giornate. In questo modo, non saremo costrette ad andare in bagno ogni ora a rifare il trucco. E potremo lasciare comodamente l’eyeliner a casa invece di metterlo in borsa, perché ci basterà l’applicazione mattutina per farlo durare quanto vogliamo.

I 2 segreti che quasi nessuno conosce per far durare l’eyeliner ore senza che si sbavi

La prima questione che vogliamo affrontare coinvolge il modo in cui applichiamo il nostro eyeliner. Infatti, ognuna di noi ha sicuramente un proprio stile ed è normale che prediliga una determinata linea rispetto ad un’altra. Ma questo non vuol dire che non ci siano delle regole che valgano per tutti noi. Se vogliamo, quindi, che il nostro sguardo sia contornato da una linea nera intensa per tutto il giorno, ricordiamoci una cosa fondamentale. Quando applichiamo il trucco, cerchiamo di stendere la linea nera dopo esserci presi cura della linea di strappo. Stiamo parlando del tratto di occhio che si trova sulla parte inferiore della palpebra. È solitamente la zona più umida, dunque dobbiamo stare attente a marcare una linea precisa, evitando le zone di umidità intorno all’occhio.

Facciamo anche attenzione alla quantità di trucchi che usiamo perché potrebbero non darci il risultato sperato

Altro aspetto fondamentale è la quantità di trucchi che usiamo sul nostro viso la mattina prima di uscire. Infatti, non è detto che quantità sia uguale a qualità, anzi! Applicando troppi trucchi quando stiamo per uscire di casa, c’è il rischio di fare un vero pasticcio. E, di conseguenza, il nostro eyeliner, condizionato da fondotinta, primer, ombretti e trucchi vari, si sbaverebbe prima del previsto. Ricordiamo quindi di usare alcuni prodotti leggeri e soprattutto pochi! In questo modo, la nostra linea intorno all’occhio sarà salva!

Dunque, ecco i 2 segreti che quasi nessuno conosce per far durare l’eyeliner ore senza che si sbavi. Da oggi sicuramente usciremo più tranquille, consapevoli che il make-up sul nostro viso non stia colando come temiamo.