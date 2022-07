Gli accessori fanno parte sia dell’outfit maschile che femminile e sono indicativi della personalità di ciascuno.

Proprio come l’abbigliamento, gli accessori dicono qualcosa di noi e mostrano il nostro modo di essere.

C’è chi ama indossarne tanti e dalle forme più varie e chi invece si limita a pochi e indispensabili.

Gioielli, borse e pelletteria in generale sono bellissimi e piacciono tanto a donne e uomini.

Bijoux, borse e cinture cambiano in base alla stagione e seguono le mode dell’anno. Tuttavia, alcuni superano i tempi e le tendenze annuali ed ecco che diventano un must della bella stagione.

In estate, poi, possiamo sbizzarrirci con look audaci e colorati, insoliti rispetto all’inverno, e indossare qualcosa di particolare e soprattutto originale.

Quest’anno, l’outfit estivo 2022 ripropone 3 accessori che sembrano proprio aver oltrepassato i tempi e le mode.

Vediamo di quali si tratta e come indossarli per un risultato straordinario, modaiolo e adatto ad ogni fisico e personalità.

Ecco i 3 accessori dell’estate che spopoleranno anche l’anno prossimo e non possono assolutamente mancare nei nostri armadi

Iniziamo dal primo, la cavigliera. Ne avevamo già parlato in un recente articolo in cui ne invocavamo il ritorno dagli anni ’90. Un ritorno con furore, che anche stavolta fa della cavigliera uno dei dettagli più amati e utilizzati dell’estate 2022.

La troviamo in cotone con applicazioni e ciondoli variopinti, ma la troviamo anche in argento o in tanti altri materiali. Color oro o argento, la si utilizza di giorno e di sera, con abiti casual o eleganti e chic.

Passiamo ora al secondo accessorio di questi mesi, il foulard o bandana da mettere sulla testa.

Si tratta di un trend che va di moda già da qualche anno e che sta riscuotendo un grande successo anche all’estero.

È possibile sceglierlo come preferiamo, in tinta unita o con stampe floreali e disegni orientali, con colori neutri o sgargianti.

Oltre al fattore prettamente estetico, il foulard aiuta anche a proteggersi dal caldo torrido delle giornate più assolate.

Lo si può chiudere come se fosse un cerchietto, coprire gran parte della nuca oppure utilizzarlo come elastico per capelli. Tanti modi di indossarlo per risultati sempre bellissimi.

Viva la paglia

Passiamo al terzo ed ultimo accessorio dell’estate, ma non per importanza, la borsa di paglia.

Le più amate disponibili in commercio sono grandi e capienti, ideali da riempire con tutto l’occorrente per le giornate al mare o in piscina.

Se vogliamo fare in pendant, allora dovremo certamente abbinare alla borsa anche il classico cappello di paglia.

Ecco i 3 accessori dell’estate che faremo bene ad avere già pronti anche per l’anno prossimo.

