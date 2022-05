Non è solo questione di igiene dovuta alla pandemia. Ci teniamo ad avere una casa pulita e non solo per impedire che il virus circoli anche tra i nostri mobili. Per il nostro benessere, è fondamentale vivere in un ambiente il più lindo possibile, dove respirare bene.

Certo, occorre farlo nel dovuto modo. Anche quello che ci sembra di conoscere a menadito, in realtà richiederebbe più attenzione. Altrimenti, sarà inutile. Oltretutto, fare i mestieri in casa è utile anche per perdere peso, con attività che possono far perdere fino a 2.700 calorie a settimana.

I consigli della nonna

Insomma, le pulizie di casa vanno fatte in un certo modo e non a caso. Certo, il più delle volte, siamo costretti a farle di corsa, perché il tempo è quello che è. Dobbiamo farci stare tutto, nella nostra giornata ricca di impegni. E, spesso, senza un aiuto concreto in casa.

Per questo motivo, è davvero una seccatura se la polvere appena fatta si riforma subito sui mobili. Ma come? Ci diamo da fare, spolverando e sudando, visto il caldo di questi giorni, e tutto sembra come se non lo avessimo fatto? Dando l’impressione, a chi viene in visita, di una casa sporca. Come ha fatto quella polvere a riformarsi subito?

Dipende dal fatto che, con lo straccio della polvere, quando lo passiamo sui mobili, creiamo, involontariamente, un campo elettrico. Questa fa sì che le particelle della polvere, che sono cariche elettricamente, vengano nuovamente attratte dalle particelle con carica opposta.

Se la polvere appena fatta si riforma subito sui mobili ecco gli stratagemmi inventati dalle nonne per non farla depositare, più 5 falsi miti da sfatare

Per fortuna, però, grazie ai consigli della nonna, possiamo eliminarla e fare in modo che non torni rapidamente. Uno di questi è usare l’aceto.

Basterà mischiare, in uno spruzzino, acqua e aceto in parti uguali e spruzzarlo sulle parti con la polvere. Non solo pulirà più a fondo, ma eviterà anche che la stessa si riformi celermente, dandoci un poco di tregua.

Poteva mancare il bicarbonato di sodio tra le risorse utili? Certo che no. Ecco che sciogliendone due cucchiai, in un litro d’acqua e spruzzando i nostri mobili potremo non solo pulire a fondo, ma anche prevenire la formazione di altra polvere.

E veniamo ai miti da sfatare. Non è vero che le piante in casa facciano crescere la polvere. Così come è falso che il panno umido sia l’ideale per spolverare. Anzi, crea l’effetto opposto, facendo attaccare di più le particelle in sospensione. Le tende sono le peggiori quanto a fungere da ricettacoli della polvere? Falso. Sono più attrattivi gli apparecchi tv e i computer. Non è vero che la polvere faccia ammalare, ma, al massimo, sono gli acari che vivono dentro le sue particelle a crearci problemi. Infine, bisogna fare polvere tutti i giorni? Falso perché basta una volta a settimana, ma fatta bene.

