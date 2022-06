Non appena le giornate si allungano e le notti diventano un po’ più miti, aumenta la voglia di attività all’aria aperta e di gite in campeggio. Che si tratti di lunghe escursioni, di un weekend al lago o di dormire una notte a cielo aperto, la vita avventurosa del campeggio necessita di oggetti più o meno indispensabili.

In questo articolo esamineremo gli oggetti che non dovremmo mai scordare di portare con noi in campeggio.

Se la nostra idea di vacanza è fare campeggio, non dovrebbero mancare questi 8 oggetti utili e sostenibili

Iniziamo dai primi cinque. Il primo oggetto indispensabile sarebbe lo spray per zanzare. In campeggio si possono incontrare zanzare grandi quanto vampiri. Gli spray antizanzare sono sicuramente il primo oggetto indispensabile da portare con noi in campeggio. Uno spray efficace sarebbe per esempio quello contenente olio di eucalipto e limone, odore insopportabile per le zanzare.

Il secondo oggetto necessario potrebbe essere un fornello elettrico da campeggio, il quale può prelevare energia da un generatore termoelettrico al quale si può accedere tramite una porta USB. In questo modo si può ricaricare anche il proprio cellulare.

Il terzo accessorio indispensabile potrebbe essere il coltello. Un buon coltellino tascabile è pratico e indispensabile. Il campo di applicazione spazia dal semplice affettare una mela all’affilare uno spiedino, all’apertura di una bottiglia di vino.

Il quarto oggetto indispensabile sarebbe una borraccia per l’acqua, riutilizzabile, l’alternativa sana ed ecologica alle bottiglie di plastica. Le bottiglie in acciaio inossidabile sono particolarmente adatte per le attività all’aperto.

Il quinto oggetto necessario per fare vita da campeggio sarebbe il materassino per dormire o sacco a pelo. Ce ne sono tantissimi in commercio per ogni tipo di budget. Per passare le notti all’aperto bisogna seguire questi consigli.

Gli altri 3 oggetti indispensabili

Se la nostra idea di vacanza è fare campeggio dovremmo portare con noi anche i seguenti 3 oggetti.

Ovviamente bisognerebbe portare con sé una tenda da campeggio. Ce ne sono tantissime, di ogni qualità, di ogni grandezza e di ogni prezzo.

Addirittura da un po’ di tempo si stanno diffondendo anche le tende sostenibili di cartone. Un’alternativa ecologica e pratica, resistente a tutte le intemperie e riciclabile dopo l’uso.

L’altro accessorio indispensabile per il campeggio sarebbe una lampada con elettricità verde, ovvero lanterne a LED alimentate a energia solare e a dinamo. Possono essere caricati tramite una dinamo, celle solari o l’alimentatore USB.

L’ottavo oggetto indispensabile per andare in campeggio sarebbe lo zaino. Uno da trekking, confortevole e utile, per portare con sé le cose necessarie durante le escursioni.

Lettura consigliata

Turismo gentile e sostenibile, esaminiamo 8 consigli semplici ed efficaci per passare una splendida vacanza che rispetti l’ambiente