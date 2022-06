Proteggere la propria pelle dagli effetti negativi dei raggi solari è molto importante. I dermatologi raccomandano di applicare la protezione solare quando ci si espone al sole.

Addirittura, specialmente in estate, di usare ogni mattina un filtro solare per proteggere la pelle del viso e del collo. Ci sono ben due ragioni per farlo con costanza: ridurre il rischio di contrarre tumori cutanei e prevenire la comparsa di rughe precoci.

È necessario scegliere il prodotto più adatto alle esigenze della propria cute. Bisogna quindi optare per un filtro solare con una formulazione adatta a pelli miste, secche o grasse.

Questo deve essere, inoltre, efficace sia contro i raggi UVA che quelli UVB. Quando è così, le due sigle sono rappresentate sulla sua confezione.

Per evitare rughe precoci sulla pelle e ridurre il rischio di tumori cutanei, ecco ogni quanto mettere la crema solare

Oltre a scegliere il filtro solare migliore per le proprie esigenze, è importante applicarlo almeno 20 minuti prima di esporsi al sole. Se si trascorre un’intera mattinata o giornata fuori casa, metterlo una sola volta serve però a ben poco. L’applicazione deve essere ripetuta ogni 2 ore.

Se si suda molto oppure si fa il bagno a mare o in piscina, è opportuno farlo anche prima.

Quanta applicarne

Per evitare rughe precoci sulla pelle e ridurre il rischio di tumori cutanei, bisogna anche usare la giusta quantità di crema. Quest’ultima corrisponde a circa 2 milligrammi per ogni centimetro quadrato di pelle. Per coprire tutto il corpo ci vorranno all’incirca due cucchiai da tavola di crema solare.

Bisogna applicarla anche dietro al collo e alle orecchie, di cui spesso ci si dimentica.

Ricordiamoci di proteggere anche la delicatissima zona del contorno occhi

La pelle del contorno occhi merita un discorso a parte. Infatti, è 10 volte più delicata e sottile di quella del resto del volto. Questo la rende particolarmente soggetta ai segni del tempo e pertanto è molto importante proteggerla adeguatamente. Durante il giorno, gli esperti consigliano di usare occhiali con lenti scure, capaci di schermarla dalle radiazioni solari.

In alternativa, usare un filtro solare specifico per il contorno occhi o con una formulazione che permetta di applicarlo anche in quella zona.

Lettura consigliata

Dopo una giornata al mare o in piscina, ecco una maschera per capelli da applicare per non averli secchi come la paglia