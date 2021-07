A tutti noi sarà capitato almeno una volta nella vita di svegliarci dopo una lunga dormita e di non sentirci minimamente riposati. Solitamente non ci facciamo troppo caso, proprio perché capita a tutti di non dormire bene per una notte. Ma se questo problema si ripete nel tempo potrebbe, a lungo andare, influire negativamente sulla nostra vita di tutti i giorni. Un buon riposo è la base che ci permette di vivere la giornata attivi e concentrati. Se questo non succede può diventare un problema anche grave e andare ad intaccare umore, concentrazione e apprendimento.

Se la mattina ci svegliamo stanchi e spossati potremmo soffrire di questi disturbi

Alcune volte la privazione del sonno potrebbe essere causata da stress o fattori psicologici, troppe preoccupazioni che non ci fanno dormire sonni tranquilli. Altre volte, invece, se la mattina ci svegliamo stanchi e spossati potremmo soffrire di questi disturbi.

Problemi respiratori

Una delle cause più comuni di chi non dorme bene la notte è la difficoltà respiratoria. Una deviazione del setto nasale o patologie come allergie o sinusiti possono disturbare la respirazione. Anche il russare potrebbe essere la conseguenza di un problema respiratorio. In questi casi l’aria non passa correttamente attraverso il naso e ci costringe a respirare dalla bocca.

Apnea notturna

L’apnea notturna è una patologia che provoca il blocco del respiro per svariati secondi. Questo porta il cervello a far svegliare il resto del corpo a causa della mancanza di ossigeno. La maggior parte delle volte in cui si soffre di questa sindrome il diretto interessato non se ne accorge nemmeno. Solitamente è un partner o un familiare ad accorgersi dell’interruzione della respirazione dell’altro.

RLS

La Restless Legs Syndrome, o sindrome delle gambe senza riposo, è una sindrome che si manifesta soprattutto la notte. Causa formicolio alle gambe e dunque ci costringe a muoverci frequentemente durante la notte. In questo caso è proprio il formicolio delle gambe a svegliarci, causando spesso anche una certa preoccupazione.

Tutti questi disturbi possono interrompere il sonno e a lungo andare possono diventare problematici. Consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico di base se ci si dovesse accorgere di non dormire bene la notte. Il medico valuterà caso per caso e procederà ad una terapia adeguata.

