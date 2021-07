Le zucchine sono un ortaggio primaverile estivo che caratterizzano le nostre tavole da aprile ad ottobre. Sono un ortaggio estremamente versatile e dal sapore delicato, che si presta bene alla preparazione di numerosi e deliziosi piatti come gli spaghetti alla Nerano, le zucchine ripiene o gratinate al forno. Ma possono anche essere consumate marinate, infatti ecco come preparare Gustosissime e croccanti zucchine alla scapece e i migliori consigli degli esperti per evitare che diventino molli.

Ottime anche per sostituire le melanzane nella classica parmigiana così da avere un prodotto più delicato ma sempre estremamente gustoso.

È un ortaggio che presenta un contenuto energetico molto basso, ed è ricco di acqua, fibre e sali minerali. Un alimento delicato che però spesso viene cucinato in maniera errata.

Ma sono questi i banalissimi errori da non fare mai per avere zucchine sempre gustose. Mentre bastano piccoli accorgimenti per avere un risultato strabiliante in cucina.

Ecco i banalissimi errori da non fare mai per avere zucchine sempre gustose

Affettare le zucchine troppo sottili, esse contengono una grande quantità di acqua al loro interno. Ma durante la cottura l’acqua evapora e se le fette sono troppo sottili si rischia di bruciarle se fritte, e spappolate e ridotte in poltiglia, se invece le cuciniamo in padella.

Un altro comune errore è quello di non lavare le zucchine prima di utilizzarle e di non asciugarle dopo averle lavate. Lavare le zucchine è un’operazione indispensabile per eliminare ogni traccia di terreno ma anche eventuali batteri presenti sulla superficie. Asciugarle dopo averle lavate è ugualmente importante soprattutto se vanno fritte, altrimenti si rischia di averle molli ed immangiabili. Il consiglio è quello di lasciarle riposare per una mezz’oretta dopo averle lavate.

Consigli

Un consiglio è quello di procurarsi una friggitrice ad aria per la cottura dei cibi, così da evitare un’eccessiva cottura dei cibi e un uso smodato di olio.

Gli scarti delle zucchine, quindi le parti estreme, possono essere riutilizzate per la preparazione di brodi e zuppe anziché scartate.