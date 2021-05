La carta da forno non deve mai mancare in cucina, perché è utilizzata per moltissime preparazioni, sia al forno che in padella.

A volte sarà capitato a tutti di aver aperto la dispensa in cucina e di non averne trovato neanche un rotolo. Tutto ciò proprio nel momento in cui ci serviva e non sappiamo proprio come fare e quale soluzione alternativa trovare.

Attenzione, lo abbiamo tutti in frigorifero il metodo superveloce per sostituire la carta da forno quando all’improvviso ci accorgiamo che è finita!

Se abbiamo dimenticato, per la fretta o per sbadataggine, di comprarla al supermercato e dobbiamo infornare il nostro pesce o i biscotti, basta aprire il frigorifero ed utilizzare una verdura che abbiamo un po’ tutti.

La carta da forno è utilizzata da tutti, per evitare che i cibi possano attaccarsi sulla superficie della teglia o della padella.

Quando ne siamo sprovvisti e non sappiamo come fare non dobbiamo disperare, perché basta aprire il frigorifero e prendere della lattuga con foglie larghe.

Le foglie di lattuga sono perfette per proteggere le teglie e le leccarde. Possono essere usate tranquillamente, perché non andranno a cambiare il gusto del cibo.

Le foglie di lattuga sono in grado di trattenere i grassi e gli eventuali oli presenti nella pietanza. Faranno cuocere il cibo in modo perfetto, come se stessimo utilizzando della comune carta da forno.

L’unico inconveniente, è quello di non poterle utilizzare per la preparazione di torte e lievitati.

Come fare

Lavare bene le foglie con acqua corrente.

Metterle in uno scolapasta e lasciarle gocciolare. Asciugarle con un canovaccio pulito, facendo attenzione a non romperle.

Per farle aderire perfettamente alla teglia, con un coltello eliminare la parte bianca iniziale più dura.