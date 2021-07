La lavastoviglie certamente permette di risparmiare molto tempo in cucina. Ma a volte crea problemi: per esempio, quando non asciuga più le stoviglie. Nessuno vuole perdere tempo a strofinare i piatti prima di riporli!

Le cause possono essere molteplici. Ma esiste una soluzione. Se la lavastoviglie lascia i piatti bagnati bisogna provare questo semplice rimedio. Ecco di cosa si tratta.

Perché l’elettrodomestico non asciuga più

Se la lavastoviglie lascia i piatti bagnati, non significa che sia rotta. Individuare la causa del problema può aiutare a risolverlo in un attimo.

Innanzitutto, bisogna provare ad usare un brillantante. Questo prodotto, infatti, non serve solo a dare alle stoviglie un aspetto scintillante. Favorisce anche l’evaporazione dell’acqua.

In secondo luogo, attenzione a come si dispongono le stoviglie. La macchina non va sovraccaricata. Se le stoviglie sono accatastate, l’asciugatura non sarà ideale.

In terzo luogo, la pulizia della lavastoviglie è importante. Esistono prodotti appositi o rimedi fai-da-te per eliminare il calcare o eventuali residui. È importante utilizzarli circa una volta al mese per garantire il corretto funzionamento dell’elettrodomestico.

Infine, può sembrare banale ma bisogna selezionare il programma giusto. Non tutti i cicli della lavastoviglie prevedono una fase di asciugatura. Rileggere il libretto delle istruzioni è dunque una buona idea.

Ma che fare se nessuna di queste soluzioni funziona?

Se la lavastoviglie lascia i piatti bagnati bisogna provare questo semplice rimedio

Se tutte le soluzioni indicate sopra non funzionano, significa che il problema è semplice. Si tratta di un accumulo di vapore acqueo all’interno della lavastoviglie. Questo gas, condensandosi, bagna i piatti.

Una soluzione rapida è aprire lo sportello della lavastoviglie. Questa operazione va fatta appena finisce il lavaggio. In questo modo, si permette al vapore di uscire.

Tuttavia, d’estate, disperdere il vapore caldo nella stanza non è una buona idea. Senza contare che può rovinare eventuali mobili in legno (se vicini all’elettrodomestico).

Esiste una semplice alternativa: basta aprire appena appena la lavastoviglie e posizionare uno strofinaccio da cucina sullo sportello. Poi chiudere subito l’elettrodomestico, in modo che il panno rimanga per metà dentro e per metà fuori.

Lo strofinaccio assorbirà tutto il vapore in eccesso, lasciando le stoviglie perfettamente asciutte!

