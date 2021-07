Quante volte, bevendo con la cannuccia, ci è andata di traverso la bevanda? Quante volte ci è venuto il singhiozzo? Un gruppo di ricercatori americani dell’Università del Texas ha messo a punto una speciale cannuccia in grado di evitare i problemi più comuni.

È questa la speciale cannuccia innovativa che eviterà per sempre brutti singhiozzi

Dobbiamo sapere che negli Stati Uniti bere dalla cannuccia è molto di moda. Si beve quasi tutto con la cannuccia, dalle bibite gassate, al tè, al caffè lungo americano. Trovano più semplice bere in questo modo mentre si cammina per strada, per andare a lavoro o semplicemente passeggiando. In ufficio, poi, è comodo avere la cannuccia già pronta, senza bisogno di togliere il coperchio.

Per quanto discutibili possano essere le esigenze e le priorità di chi la pensa in questo modo, questo team di ricercatori ha avuto un’idea brillante. Hanno inventato una speciale cannuccia innovativa che eviterà per sempre brutti singhiozzi: vediamo di cosa si tratta.

La cannuccia sicura: come funziona?

Si tratta di una cannuccia rigida in plastica, anche molto piacevole da vedere e dall’imboccatura piuttosto larga. Alla base si trova una valvola regolabile da “adulto” a “bambino”, che regola il flusso di liquido che si aspira. Questo particolare procedimento fa in modo che il nervo vago e il nervo frenico non vengano eccessivamente stimolati. È proprio la super stimolazione di questi due nervi che causa il singhiozzo.

Con l’utilizzo di questa cannuccia si è visto che i casi di singhiozzo si sono ridotti del 85/90%, nei soggetti analizzati. Il suo nome scientifico, dato dai ricercatori dell’Università del Texas è FISST (forced inspiratory suction and swallow tool). Questo, però, non è il suo nome di vendita. La cannuccia è già in commercio e il prezzo di vendita si aggira attorno ai 12 euro.

Potrebbe essere eccessivo, ma c’è sicuramente chi trarrà beneficio dall’utilizzo di questa cannuccia. Il singhiozzo, infatti, per alcuni può essere una cosa da niente, mentre per altri è un vero incubo.