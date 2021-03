Il tiramisù è uno dei dolci più amati in Italia e nel mondo. La ricetta varia da Paese in Paese, ma anche da casa a casa. Ognuno ha una sua versione personale, anche molto diversa dalla ricetta tradizionale. Ma il problema comune a tutte le versioni è che a volte la crema non vuole saperne di montarsi. Ecco, ci sono dei piccoli trucchi per avere sempre una crema morbida e gustosa. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo qual è l’errore assolutamente da evitare nella ricetta tradizionale.

Gli ingredienti a temperatura ambiente

Questo trucco vale per tutte le versioni della ricetta. Le uova devono essere a temperatura ambiente, altrimenti si rischia di non avere il risultato desiderato. Altrimenti gli albumi non si monteranno mai a neve ferma. Solo dopo averli montati si possono riporre in frigo mentre si prepara il resto della ricetta. La stessa cosa per il mascarpone, basterà tirarlo fuori dal frigo mentre si prepara la crema. La consistenza deve essere cremosa, non troppo dura o liquida.

Se la crema del tiramisù è troppo liquida probabilmente abbiamo fatto questo errore

Abbiamo montato bene i tuorli con lo zucchero ottenendo una crema densa e molto chiara. Usando lo sbattitore elettrico. Tutto procede bene. È il momento di aggiungere il mascarpone e riprendiamo lo sbattitore. Ecco, l’errore è quasi certamente a questo punto.

L’ideale è versare il mascarpone con un cucchiaio di legno o una spatola. Mescolarlo al massimo con una frusta a mano, e magari con lo sbattitore a bassa velocità. Ma solo per pochi secondi, giusto per evitare grumi. Altrimenti si rischia di smontare tutta la crema. Poi si aggiungono gli albumi montati, e si mescolano sempre con il cucchiaio. Con movimenti dal basso per incorporare più aria possibile nella crema. Solo così si può evitare che diventi troppo liquida e rovini tutto il tiramisù.

Ma se il danno ormai è fatto?

Ecco, in questi casi tre sono le soluzioni possibili. O si tenta con l’aggiunta di un po’ di mascarpone in più, così si prova a dare consistenza alla crema. Se non funziona si può aggiungere un po’ di panna montata. Non sarà più la ricetta originale, ma sarà gustoso comunque. Se nessuna di queste soluzioni dovesse funzionare, si passa alle maniere “forti”. Si prova a mettere il tiramisù in freezer per 20 minuti e poi si passa in frigo. In questo modo la crema si addenserà. Mi raccomando, però, va tirato fuori solo prima di servirlo. Altrimenti la crema tornerà a sciogliersi velocemente.

Se la crema del tiramisù è troppo liquida probabilmente abbiamo fatto questo errore. Ecco quindi cosa non va assolutamente fatto per una crema densa e gustosa. Lasciamo da parte lo sbattitore elettrico e fidiamoci delle nostre abilità. Un semplice cucchiaio a volte è la risposta.

