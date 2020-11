I savoiardi sono uno dei biscotti storici della cucina italiana. Prendono il loro nome dalla reale casata italiana. Pare infatti che vennero creati da uno chef al servizio di Amedeo VI di Savoia. Associati per sempre alla casata reale, quindi, vennero ufficialmente adottati dai reali e diffusi in tutto il mondo. I savoiardi sono una parte chiave della cucina italiana e sono alla base di numerose preparazioni come il tiramisù o lo zabaione. I savoiardi, biscotti perfetti per l’inzuppo, sono l’ideale per fare dolci cremosi, visto che la loro struttura è adatta a trattenere la crema dentro. Vediamo come farli a casa.

Ingredienti

125 gr di tuorli a temperatura ambiente;

190 gr di albumi a temperatura ambiente;

65 gr di fecola di patate;

185 gr di zucchero;

150 gr di farina 00;

50 gr di zucchero a velo;

5 gr di amido di mais o maizena.

Procedimento

Per preparare i savoiardi, biscotti perfetti per l’inzuppo, bisogna montare benissimo le uova. In una planetaria, unire lo 100 gr di zucchero ai tuorli. La macchina va azionata a una velocità elevata. I tuorli dovranno aumentare di quattro volte rispetto al loro volume standard. Per vedere se sono pronti, prendere un cucchiaio e immergerlo nei tuorli. Se il tuorlo non cade via dal cucchiaio, il composto è pronto.

In un’altra ciotola, aggiungere le chiare dell’uovo. Iniziare a lavorare le chiare piano, a bassa velocità. Quando gli albumi saranno il triplo del loro volume, aggiungere lo zucchero rimasto. Setacciare farina e fecola assieme. Ai tuorli, unire 1\3 degli albumi, mischiando dal basso verso l’alto, in modo delicato. Ora aggiungere le polveri e continuare a mischiare come prima.

Si prosegue aggiungendo piano piano tutti gli ingredienti ai tuorli finché non si esauriscono gli ingredienti. Spostare l’impasto in una sac a poche e, su di una leccarda foderata di carta da forno, formare delle lingue di circa cinque cm. Spolverizzare con zucchero a velo e amido di mais. Cuocere a 230° per 9 minuti nel forno statico. I savoiardi saranno quindi cotti. I savoiardi si conservano bene in una scatola di latta.