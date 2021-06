Qualunque aspetto si guardi di Carel Industries il titolo risulta essere sopravvalutato. Ad esempio, con un valore aziendale stimato di 5.84 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere un’eccessiva valutazione.

L’aspetto importante da tenere in considerazione è che la a sopravvalutazione del titolo Carel industries potrebbe tradursi in un forte ribasso nel caso di chiusure mensili sotto determinati livelli.

Il titolo viene da un interessante rialzo partito dai minimi di marzo 2021 in area 16,5 euro quando abbiamo avuto un segnale di acquisto sia del BottomHunter che dello Swing Indicator. Da quei livelli il titolo è andato incontro a un rialzo del 25%, ma l’aspetto più interessante è quello legato alla rottura in chiusura mensile della resistenza in area 20,3 euro. Come spiegato in un precedente report, infatti, era da oltre un anno che, nonostante il potenziale rialzo, le azioni stentavano a decollare.

Questa rottura, però, nonostante la crescita dei ricavi più elevata degli ultimi 10 anni, è a rischio. Una chiusura mensile inferiore a 20,3 euro farebbe ripiombare nuovamente il titolo in una tediosa fase laterale.

Per guardare più da vicino cosa potrebbe accadere concentriamoci sul time frame settimanale.

La sopravvalutazione del titolo Carel industries potrebbe tradursi in un forte ribasso nel caso di chiusure mensili sotto determinati livelli: le indicazioni dell’analisi grafica

Carel Industries (MIL:CRL) ha chiuso la seduta del 14 giugno a 21,40 euro in rialzo dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma la chiusura di settimana scorsa ha dato un brutto segnale ribassista, Lo Swing Indicator, infatti, ha generato un segnale di vendita che potrebbe portare le quotazioni fino al supporto identificato nel I obiettivo di prezzo in area 19,52 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a 19,52 euro determinerebbe l’accantonamento dello scenario rialzista che ha come massima estensione area 28,7 euro.

Al ribasso il titolo potrebbe arrivare fino in area 14 euro, ma gli obiettivi ribassisti andranno calcolati a inversione avvenuta.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile