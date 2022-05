La birra probabilmente è la bevanda che più di ogni altra riesce ad accontentare i gusti più diversi di tante persone. Una bella birra ghiacciata nelle calde sere estive per tanti è una vera e propria esperienza di piacere. Insomma la birra al pari del vino è una di quelle bevande che non può assolutamente mancare durante le cene o feste con gli amici. Ha origini peraltro antichissime ed è databile probabilmente al settimo millennio a.C. Si hanno testimonianze di produzione della birra già presso i Sumeri. Proprio in Mesopotamia sembrerebbe sia nata la professione del birraio.

Nella cultura mesopotamica veniva bevuta durante i funerali per celebrare il defunto ed offerta alle divinità. Nell’Antico Egitto, bevuta fin dall’infanzia, si considerava come un alimento e una medicina. Anche in Sardegna i Nuragici producevano birra dal 1350-1200 a.C.

Ancora oggi continua ad essere pertanto una delle bevande più amate tant’è che ci sono tantissimi prodotti in vendita di diversa gradazione, fermentazione e gusto. Ci si può perdere tra le mille offerte dei supermercati, birrerie e delle vetrine online.

Spesso poco conosciute ma sono queste le migliori birre artigianali secondo gli esperti da portare a tavola questa estate

Pertanto come muoversi tra le mille offerte, quale è la birra migliore da portare a tavola? A venirci incontro nella scelta potrebbe essere la classifica stilata da Unionbirrai delle migliori birre artigianali del 2022. Spesso poco conosciute ma le birre artigianali sono sicuramente tra le migliori da acquistare per fare un’esperienza gustosa e un figurone con gli altri commensali.

Unionbirrai è un’associazione di categoria per la tutela, promozione, valorizzazione e rappresentanza dei piccoli birrifici indipendenti italiani. Ogni anno Unionbirrai e i Piccoli birrifici indipendenti ritornano a Parma, alla fiera Cibus, per premiare la migliore birra dell’anno.

Il concorso premia diverse categorie a seconda del colore, della gradazione, della fermentazione e dell’ispirazione. Ad esempio nella Cat.1, tra le birre chiare, bassa fermentazione basso grado alcolico, d’ispirazione tedesca e ceca (Bohemian Pilsener e German) sono state premiate:

50&50 -Manbassa;

Beer in-Gil;

Birrificio Lariano -Urkuè.

Mentre nella cat.2, spesso poco conosciute ma indubbiamente particolari, le birre chiare, d’ispirazione tedesca, caratterizzate dall’evidente presenza di luppolo d’aroma e d’amaro d’ispirazione tedesca (italian Pilsener) sono state premiate:

Luppululà – Birrificio Manerba

405040 – Birrificio Rurale

Tipopils – Birrificio italiano

Queste birre, oltre ad essere tra le migliori per qualità, sono anche piuttosto accessibili considerata l’elevata qualità, in quanto possono costare tra i 4/5 euro. Come ad esempio la Birra 50&50 -Manbassa che ha un costo intorno ai 4/4,50 euro.

