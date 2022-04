Se la casa continua a puzzare dopo ore di mocio è per questo banale errore, ma ecco come rimediare facendola splendere e profumare

È indubbio che tutti vorremmo una casa sempre splendente e profumata. Soprattutto se aspettiamo ospiti. Dopo ore e ore di pulizia profonda, siamo sicuri di essere riusciti nell’intento. A meno che qualcosa non vada storto.

Più che altro, non ci accorgiamo di fare degli errori. Se la casa continua a puzzare, chiediamoci il perché. Forse abbiamo sbagliato qualcosa? Evidentemente sì. È lo stesso discorso degli asciugamani. Spesso, capita di odorare gli asciugamani appena lavati. Risultato?

La puzza permane e ci chiediamo il motivo. Magari la lavatrice non funziona bene, pensiamo. Invece, dovremmo essere consapevoli che anche noi possiamo fare degli errori. E se gli asciugamani continuano ad emanare un cattivo odore, è questo il motivo.

Allo stesso modo, potremmo compiere un errore quando passiamo il mocio in casa. Soprattutto se abbiamo degli animali domestici. L’errore più grande è quello di non lavare il mocio e di non pulire a fondo il secchio.

Innanzitutto, dovremmo buttare l’acqua del giorno precedente e lavare il secchio per bene, per eliminare i residui di sporco. Spesso, infatti, lo sporco rimane attaccato sul fondo. Possiamo lavarlo in doccia o dentro la vasca. Adoperiamo acqua tiepida e sapone di Marsiglia.

Successivamente, riempiamo con dell’acqua pulita e con il detersivo per pavimenti. Per quanto riguarda il mocio, invece, adoperando dei guanti, sciacquiamo striscia per striscia. Dopo di che, usiamo del sale o del bicarbonato e strofiniamo. Sciacquiamo nuovamente e lasciamo in ammollo per qualche minuto, aggiungendo del sapone di Marsiglia.

Molte persone raccolgono la pipì del cane con il mocio e utilizzano lo stesso per pulire casa. Se non lo laviamo bene, come sopra accennato, la puzza continuerà a permanere. Tuttavia, anche in assenza di animali domestici la prassi da seguire sarebbe la stessa.

Dopo qualche ora, infatti, l’acqua diventa l’ambiente preferito di germi e batteri. Ecco perché dovremmo cambiarla frequentemente. Chi utilizza prodotti chimici, come candeggina e detersivi, si troverà a spendere maggiormente. In questo caso, potremmo usare i rimedi naturali, con i quali sicuramente risparmieremo.

Possiamo adoperare aceto, bicarbonato, sale grosso, appunto, e anche oli essenziali. Rimediamo al cattivo odore in questo modo. Il bicarbonato è un ottimo sgrassante, così come il sale, e inoltre catturerà i cattivi odori. L’aceto è sempre stato un alleato per le faccende domestiche, perché rappresenta una sorta di disinfettante. Gli oli essenziali non solo conferiscono profumo alla casa, ma eliminano la puzza, donando brillantezza e freschezza a lunga tenuta.

