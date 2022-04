Fenomenale il motivo per cui tutti stanno conservando i maglioni di lana infeltriti insieme a questi altri due oggetti invece di buttarli

La primavera. Stagione di fiori, di pollini e di pulizie. Le pulizie di primavera sono le classiche strategie messe in atto per prepararci ad accogliere l’estate. Il cambio stagione è assodato, il cambio filtri dell’aria condizionata pure e, ovviamente, non può mancare la pulizia dei balconi da cacca di piccioni e ruggine.

Per avere una casa pulita, profumata e splendente a 360° gradi, è necessario non trascurare nulla. Proprio per questo, è di fondamentale importanza assicurarsi di non tralasciare gli esterni. Oltre alle ringhiere, dobbiamo curare anche i giardini. In questo, ci aiutano le deliziose piante. Se volessimo nascondere un muro fatiscente e particolarmente difficile da trattare, sarebbe il caso di coltivare questa pianta. Non solo è meravigliosa esteticamente, ma profuma anche di primavera e rende la casa più vivace. Altro che ortensie e orchidee!

In ogni caso, per avere la casa pulita da cima a fondo, anche gli attrezzi fanno la loro parte. Oltre al mocio, alla scopa e all’aspirapolvere che utilizziamo sempre, potrebbero esserci utili anche degli oggetti impensabili. Infatti, è fenomenale il motivo per cui tutti stanno conservando alcuni vecchi indumenti, come i maglioni di lana infeltriti, e non solo.

Maglioni e magliette per le pulizie di casa

Tutti abbiamo dei vecchi maglioni di lana infeltriti che dovremmo buttare. Tuttavia, se la nostra intenzione è quella di sbarazzarcene, aspettiamo a farlo. Infatti, pochi sanno che i maglioni di lana potrebbero essere degli ottimi alleati nella pulizia dei pavimenti.

Tutti vorremmo dei pavimenti splendenti come specchi. Ebbene, riciclando i vecchi maglioni di lana dismessi potremmo raggiungere quest’obiettivo. I pavimenti con parquet, o di marmo, oppure in granito, sono molto delicati. Pertanto, un materiale pregiato e soffice come la lana, sarà la giusta soluzione per trattarli, evitando così un loro possibile danneggiamento. I maglioni di lana possono, infatti, essere usati per pulire questi tipi di pavimenti, nonché per la cera.

Anche le magliette estive e top possono essere usati per le pulizie, pertanto, non gettiamoli nella spazzatura. Che siano di cotone o di materiali sintetici poco importa, perché questi materiali sono ideali per catturare la polvere. In questo modo risparmieremo anche soldi sull’acquisto dei panni cattura polvere.

Le magliette possono essere utilizzate per lucidare tutte le superfici, specialmente i mobili, ma anche divani in pelle ed ecopelle. Tuttavia, possiamo usare, per la stessa funzione, anche le vecchie federe.

Federe, vecchie lenzuola e magliette possono essere riciclati anche per lucidare i vetri delle finestre e gli specchi. Un ulteriore aiuto potrebbe essere dato dalle vecchie riviste e dai quotidiani. Adoperiamo questi strumenti con l’aiuto di un prodotto apposito.

A tal proposito, sarebbe opportuno utilizzare i rimedi naturali. Per esempio, possiamo creare una soluzione casalinga con bicarbonato e aceto, per la pulizia dei vetri, oppure il latte detergente sui divani e sui mobili.

In questo modo, le pulizie di primavera saranno uno spasso, facendo spazio nel guardaroba e risparmiando sugli acquisti. Una pulizia ecosostenibile e divertente.

