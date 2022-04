Altro che candeggina perché per eliminare la muffa da muri e da mobili possiamo risparmiare anche soldi con questa soluzione casalinga formidabile

In inverno, tra riscaldamenti e pioggia, abbiamo dovuto fare i conti con la nemica numero 1 dei problemi respiratori: la muffa. Non a caso, è intervenuto anche il Ministero della Salute nella trattazione della muffa in casa. La muffa, infatti, va combattuta tempestivamente.

È mai capitato di svegliarsi nel bel mezzo della notte e accusare dei problemi respiratori, come attacchi di asma? Oppure è mai capitato di svegliarsi con la puzza sotto il naso, letteralmente? A lungo andare, questi problemi potrebbero diventare cronici.

Ecco perché è di fondamentale importanza eliminare la muffa dai muri, dai mobili e da qualsiasi zona della casa. Soprattutto dalla camera da letto, dalle camerette e dal bagno. Alla domanda sul perché si forma la muffa, rispondiamo che i responsabili siamo proprio noi, attraverso queste cattive abitudini.

La muffa si forma attraverso le condense e l’umidità che si creano soprattutto in inverno. Adesso che siamo in primavera, la muffa inizierà a cedere ma i residui, se non tolti, continueranno a permanere. Una delle soluzioni per eliminare in fretta la muffa è la candeggina.

Purtroppo si tratta pur sempre di un prodotto chimico e nocivo, che emana una puzza irresistibile e pericolosa per la nostra salute e anche per quella dei nostri amici a quattro zampe. Tuttavia, in pochi sanno che possiamo eliminarla attraverso dei prodotti naturali che abbiamo in dispensa.

La potente soluzione antimuffa

Altro che candeggina perché per eliminare la muffa bastano semplicemente pochi prodotti che abbiamo in casa. Prendiamo una ciotola capiente e aggiungiamo:

700 ml di acqua naturale;

4 cucchiai di bicarbonato;

3 cucchiai di sale;

2 cucchiai di acqua ossigenata.

Una volta amalgamato bene, trasferiamo il composto all’interno di uno spruzzino e trattiamo i muri e i mobili su cui è presente la muffa. Adoperiamo una vecchia spugna per piatti dalla parte abrasiva. Attraverso il bicarbonato e il sale, anche la puzza scomparirà.

Tuttavia, quando eseguiamo quest’operazione, apriamo le finestre per far arieggiare e dopo che siano trascorse diverse ore, sciacquiamo le parti trattate. Per profumare la casa, nonché i muri e i mobili, all’interno di un altro spruzzino aggiungiamo acqua naturale, succo di limone e dell’olio essenziale. I più profumati sono quelli alla lavanda, al tea tree oil, al bergamotto e agli agrumi.

Adesso che si sta avvicinando l’estate, effettivamente, sarebbe da preferire l’olio essenziale al limone o all’arancia. Un’esplosione di profumo che coprirà anche altri cattivi odori. Utilizzando i rimedi naturali sarà possibile anche risparmiare sull’acquisto della candeggina. Infatti, la muffa “cammina” tra le pareti e ci troviamo costretti ad usare molta candeggina. In questo modo, invece, bastano solo piccole dosi di ogni prodotto per creare un potente antimuffa.

