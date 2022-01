Abbiamo appena visto che potrebbe essere semplicemente grandioso il 2022 per 2 segni spesso massacrati ma che appoggiati da Giove trionferanno diventando protagonisti assoluti. Oggi ci occuperemo invece di coloro che saranno meno fortunati e si troveranno in acque agitate. Chi, per buona parte dell’anno, chi invece solo all’inizio del 2022. Se il Toro avrà una partenza sprint nel 2022 brutte notizie invece per questi 2 segni che potrebbero vivere settimane terribili. Amore e professione, denaro e rapporti interpersonali saranno messi a dura prova. Le stelle potrebbero favorire una pronta reazione per qualcuno, ma abbandonare qualcun altro. Cerchiamo di capire se siamo tra i segni meno fortunati del 2022, prendendo comunque tutto col beneficio di inventario.

Davvero strana la situazione dell’Acquario

Avevamo previsto che i nati sotto il segno dell’Acquario avrebbero vissuto un 2022 davvero turbolento. In ambito professionale c’è tanta voglia di rivincita e di uscire dalla monotonia. I dipendenti ambiscono ad aumenti salariali e promozioni. I liberi professionisti scalpitano per nuove offerte e nuove collaborazioni. Il problema viene invece in ambito amoroso. Mentre i single sembrano non dimostrare alcuna propensione ai rapporti amorosi, le coppie rischierebbero la crisi. Per i primi non sono previste relazioni importanti nel corso dell’anno. Nonostante ci sia comunque del fascino emanato su chi ci sta vicino. Primi 3/4 mesi dell’anno pieni di contrasti invece per gli Acquari legati sentimentalmente. Le stelle però dovrebbero invertire la rotta già a fine primavera. Non si prevede quindi un’estate calda da un punto di vista delle relazioni amorose. Si tratta di tenere duro per queste prime settimane dell’anno.

Chi rischia invece di sbattere la testa contro ogni muro è il Capricorno. Se la sfiga ci vede benissimo, come sostiene il simpatico personaggio dei fumetti lupo Alberto, prenderà di mira il Capricorno. In ambito familiare potrebbero nascere degli attriti non solo in amore, ma anche per cause economiche. Le previsioni dei rapporti familiari non sono delle migliori. Attenzione a non cadere nella trappola delle provocazioni e a non reagire troppo bruscamente. Il filo del rapporto sembrerebbe infatti abbastanza sottile e le stelle non sarebbero alleate. Si prevede anche un anno abbastanza difficile dal punto di vista professionale ed economico. C’è tanta insofferenza, poca pazienza e un cielo pieno di nubi. Per arrivare agli aumenti di stipendio, si potrebbe rischiare addirittura il posto di lavoro. Attenzione alle uscite che sembrerebbero decisamente maggiori delle entrate.

