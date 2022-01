Negli ultimi giorni dell’anno l’Agenzia delle Entrate ha reso noti gli importi che erogherà a titolo di sostegno economico ai numerosi lavoratori richiedenti. Si prevede l’attribuzione di fondi che variano da 3.000 a 12.000 euro in favore di molte attività che hanno subito le conseguenze dell’emergenza sanitaria.

In base al numero di presentazione delle istanze e ai fondi disponibili, il Fisco avrebbe reso noti gli importi erogabili in un provvedimento recentemente pubblicato. L’Agenzia delle Entrate fa sapere che riconoscerà oltre 3.000 euro a fondo perduto a tutti questi beneficiari. Vediamo allora di cosa si tratta e a chi spettano i soldi del fondo.

Quali aiuti per famiglie e lavoratori in difficoltà

Continuano ancora ad arrivare diverse agevolazioni dallo Stato per facilitare la ripresa economica nel nostro Paese ancora fiaccato dall’emergenza pandemica. Chi ha in animo di acquistare una casa, anche nel 2022 potrà beneficiare di importanti esenzioni sulle tasse che è utile non lasciarsi sfuggire. Potranno accedere al Bonus fiscale le famiglie con reddito ISEE entro i 40.000 euro che presentano attestazione all’Agenzia delle Entrate entro il 2022.

Chi invece desidera un aiuto più concreto per la propria attività lavorativa, ha ancora tempo per presentare istanza per un ulteriore sussidio. Riceveranno fino a 5.000 euro a fondo perduto i lavoratori di specifici settori che presentano domanda entro gennaio 2022. Relativamente alla dimensione lavorativa, c’è chi ha subito il duro colpo di lunghe chiusure e per tale ragione arrivano adesso degli importanti sostegni economici.

L’Agenzia delle Entrate fa sapere che riconoscerà oltre 3.000 euro a fondo perduto a tutti questi beneficiari

Con il provvedimento n. 379919 del 29 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito gli importi da erogare e discoteche e attività chiuse. Si tratta di due differenti tipologie di importi che i beneficiari riceveranno in base al codice ATECO di appartenenza. Nel primo caso, si tratta di un contributo di maggiorazione per discoteche pari a 8.661 euro rivolto a partite IVA attive già al 23 luglio 2021.

Il codice ATECO di riferimento è 93.29.10, ossia quello che identifica discoteche, night club, sale da ballo e simili. La seconda tipologia di fondo interessa le attività chiuse. I requisiti prevedono l’attribuzione del fondo ai codici ATECO presenti nell’allegato 1 del DM interministeriale 9 settembre 2021. Si tratta ad esempio di palestre, impianti sportivi, eventi cinematografici o teatrali e tanti altri. L’ammontare del ristoro è diviso in tre sezioni distinte.

Si erogheranno 3.000 euro a chi ha ricevi e compensi entro i 400 mila euro. Il ristoro sale a 7.500 euro per chi registra ricavi tra i 400 mila e 1 milione di euro. Infine, spettano 12.000 euro a chi ha ricavi e compensi di oltre 1 milione di euro. Coloro che hanno presentato istanza, dunque, ora potranno conoscere gli esiti e l’importo della richiesta inoltrata.

Approfondimento

Anche con figli maggiorenni spetta un Bonus da 150 o 300 e 500 euro mensili presentando domanda all’INPS