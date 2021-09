Passato il primo anno di vita il nostro smartphone potrebbe iniziare a comportarsi in modo anomalo. Complici potrebbero essere l’aumentare delle applicazioni scaricate e aperte e il crescente utilizzo della memoria interna. Tuttavia, ci sono alcuni segnali piuttosto comuni da non ignorare, poiché potrebbero comunicarci l’usura di questo componente essenziale. Generalmente cambiarlo costa poco e non richiede grossi sforzi al professionista addetto. Perciò, se il telefono si surriscalda o dà questi problemi bisogna intervenire prima che smetta di funzionare.

I problemi segnalati più di frequente e collegati a questo componente sono riavvii anomali, surriscaldamento perenne, carica non costante e percentuali della batteria sballate. Può capitare poi che il telefono non si carichi del tutto o si spenga con capacità ben superiori allo 0%. Se riscontriamo spesso almeno uno dei problemi elencati o una situazione simile significa che è il momento di intervenire. Per non peggiorare le condizioni dello smartphone, può essere d’aiuto consultare l’articolo “Evitiamo quanto più possibile queste comuni e cattive abitudini perché potrebbero danneggiare irrimediabilmente il nostro cellulare”. Se, invece, abbiamo intenzione di cambiarlo definitivamente, potremmo prendere in considerazione un dispositivo con banda 5G. A tal proposito “Ecco le offerte imperdibili per avere telefoni 5G a prezzi stracciati”.

Come molti avranno afferrato, il componente in questione è la batteria. Se usurata o al limite della sua vita, questa potrebbe avere degli effetti anomali ed imprevedibili sull’esperienza d’uso. Potrebbe intaccare la sola autonomia, riducendo considerevolmente le ore di funzionamento, o creare problemi all’intero dispositivo, come quelli elencati sopra. Pertanto, prima che il telefono diventi inutilizzabile in momenti critici, interveniamo portandolo da un professionista o sfruttando la garanzia, se inclusiva dei danni della batteria.

Il cambio di batteria è un processo abbastanza comune e il più delle volte non richiede grossi sforzi all’addetto alla riparazione. Tuttavia, ciò dipende dal modo in cui è stato assemblato il nostro dispositivo. In alcuni smartphone è posta subito sotto lo schermo. In tal caso, il cambio non richiede grossi sforzi. Tuttavia, in altri è posta inferiormente a tutte le altre componenti o comunque nel mezzo. Il professionista potrebbe prendere in considerazione ciò per determinare il costo della manodopera, ma il prezzo dovrebbe comunque rimanere accessibile.

