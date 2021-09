Eliminare blatte, scarafaggi e insetti in generale è ciò che in molti di noi cercano costantemente di fare. Trovarli in casa, o peggio ancora in cucina, è quell’incubo che almeno una volta nella vita abbiamo già vissuto tutti.

Alcuni hanno provato ad usare addirittura dei repellenti ad ultrasuoni: apparecchi estremamente sofisticati che potrebbero far sparire questi fastidiosi insetti. Il problema è che sono difficilissimi da trovare e spesso molto cari. Di conseguenza, sarebbe buona cosa affidarsi a dei rimedi naturali che le nonne consigliano sempre. Infatti, bastano questi comuni ingredienti casalinghi per eliminare per sempre blatte e scarafaggi. Vediamo quali sono.

Ecco i primi consigli

Il primo consiglio è quello di usare una miscela di zucchero e bicarbonato di sodio. Prima di iniziare questa operazione, ricordiamoci di indossare dei guanti per proteggere la nostra cute. Creiamo delle piccole palline dei due ingredienti che andiamo a unire in parti uguali con un po’ d’acqua.

In seguito, andiamo a disporre le nostre palline nelle zone dove abbiamo visto le blatte o gli scarafaggi. Spesso si tratta del bagno e della cucina, le zone umide per antonomasia. Attirati dallo zucchero, gli insetti mangeranno le palline, ma moriranno a causa del bicarbonato.

Un secondo consiglio è quello di usare le foglie di alloro. Prendiamole dal nostro giardino e facciamole seccare un po’. In seguito, spargiamo le briciole delle foglie sugli angoli del pavimento, dove pensiamo che ci sia la maggior concentrazione di insetti. L’aroma delle foglie di alloro è fortissimo e le allontanerà velocemente.

Bastano questi comuni ingredienti casalinghi per eliminare per sempre blatte e scarafaggi

Per quanto riguarda il terzo consiglio, non dobbiamo far altro che andare in bagno o in dispensa. Infatti, dobbiamo prendere il nostro comune sapone da bagno e creare una miscela con dell’acqua. A questo punto, dobbiamo prendere un contenitore spray e aspettare di vedere le blatte o gli scarafaggi correre. Quando li vediamo, spruzziamo direttamente sugli insetti la nostra miscela. Il sapone li farà morire molto velocemente.

Un’altra soluzione prevede l’uso dell’ammoniaca. Il discorso è simile a quello delle foglie di alloro. Il suo odore, infatti, può fungere da repellente per questi insetti. Naturalmente, per una questione di costi, possiamo diluire l’ammoniaca con dell’acqua, ricordando, però, di usare più ammoniaca che acqua. Anche in questo caso è buona norma usare un guanto protettivo. Oltre ad avere sempre la casa pulita, l’ammoniaca ci aiuta anche a evitare le invasioni di insetti.

L’ultimo consiglio riguarda l’uso di acido borico in polvere. Mescoliamolo con lo zucchero e creiamo le palline di cui abbiamo parlato prima. Per la stessa logica del bicarbonato, l’acido borico ucciderò gli insetti. Possiamo praticare questa soluzione solo se non abbiamo animali in casa, dato che quest’acido è velenoso per cani e gatti. Naturalmente, anche per noi umani lo è, dunque occorre molta attenzione.

