La nuova frontiera delle telecomunicazioni è il 5G. Ha già preso piede nelle grandi città d’Italia, regalando velocità ed affidabilità senza precedenti. Buona parte degli operatori telefonici offre la possibilità di accedere alla nuova rete gratuitamente. Per averne accesso c’è bisogno, però, di uno smartphone che la supporti. Perciò, se il nostro telefono inizia a dare problemi, nel caso fossimo interessati ecco le offerte imperdibili per telefoni 5G a prezzi stracciati. Non hanno nulla da invidiare a smartphone ben più costosi e, viste le caratteristiche, potrebbero soddisfare le esigenze di tanti.

Prima di cambiare smartphone non saltiamo a conclusioni affrettate se ci teniamo al nostro portafoglio. Se è caduto e si è rotto o ha problemi di autonomia o di affidabilità verifichiamo se possiamo ripararlo. Molto spesso bastano poche decine di euro riportarlo a nuovo. Il costo del cambio di batteria, di display o di fotocamera, per quanto vari da telefono a telefono, potrebbe essere davvero irrisorio. Andiamo alla radice del problema leggendo “Prima di cambiare telefono dovremmo assolutamente considerare queste semplici soluzioni dal risparmio garantito”.

Ecco le offerte imperdibili per avere telefoni 5G a prezzi stracciati

La tecnologia 5G nasce con l’obiettivo di migliorare in modo deciso efficienza e versatilità della rete. I vantaggi che ne seguono riguardano in primis la velocità e la latenza, fondamentali ad esempio nei videogiochi online per avere risultati in tempo reale. Seguono, poi, una riduzione del consumo energetico e il supporto di una mole maggiore di dispositivi per unità di superfice rispetto al 4G. Gli smartphone di seguito sono tutti 5G Ready e per il rapporto qualità-prezzo non hanno nulla da invidiare ai top di gamma.

La realme offre 2 soluzioni a buon prezzo. Gli smartphone realme 7 e realme 8 sono entrambi compatibili con il 5G, hanno una batteria di 5000mah ed un display da 6.5 pollici da 120 hz e 90 hz rispettivamente. Entrambi sono dotati di NFC e, perciò, utilizzabili con Google Pay e simili. La memoria interna è di 128 GB. Il realme 8 si può trovare a 199 euro sul sito del produttore, mentre il modello 7 costa 279,90 euro.

Xiaomi non manca all’appello con il POCO M3 Pro 5G. Il display è un pannello di 6.5 pollici FHD+ da 90hz.

È dotato della tecnologia DynamicSwitch che permette di cambiare automaticamente il refresh rate dello schermo per risparmiare energia. La batteria è di 5000 mah ed è dotato, come i realme indicati, di ricarica rapida. La memoria è di 64 GB. Il prezzo sul sito POCO è di 169,90 euro. Infine, tra i telefoni 5G in offerta spunta anche il Samsung Galaxy A22. Display AMOLED da 6.6 pollici, batteria ancora da 5000mah con ricarica rapida e memoria interna da 64 GB. Il prezzo è di 249,90 euro.