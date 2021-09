A chiunque può capitare di perdere o di non ricordare dove si ha lasciato il telefono. Potrebbe cadere in macchina, essere dimenticato nei pantaloni o lasciato in un posto non abitudinale. In certe occasioni basta un semplice squillo dal cellulare di un amico per ritrovarlo, ma cosa fare se è impostato in modalità silenziosa? E ancora, cosa possiamo fare in caso di telefono rubato? Davvero poche persone sanno come trovare il telefono perso e proteggere i dati in caso di furto.

Le possibilità a nostra disposizione sono diverse se il nostro telefono è connesso ad internet. Esistono, infatti, delle soluzioni utilissime in tal senso, sia per telefoni con Android che per quelli con iOS. Cambiano le piattaforme ed i nomi, ma il succo rimane lo stesso. “Trova il mio dispositivo”, per i primi, e “Trova il mio iPhone”, per gli smartphone di casa Apple, sono le due funzioni disponibili. Entrambe richiedono che il telefono sia connesso ad un account Google o iCloud e che abbia accesso alla rete per usufruire di tutto il potenziale.

“Trova il mio dispositivo” e “Trova il mio iPhone” hanno 3 opzioni in comune. La prima è la possibilità di visualizzare in remoto l’ultima posizione registrata del telefono. In tal modo potremo riconoscere se abbiamo dimenticato il telefono in un luogo di nostra conoscenza o se siamo vittime di furto. La seconda è “Riproduci un suono”, utile per ritrovare lo smartphone in caso di dimenticanza. Il nostro dispositivo, una volta attivata la funzione, squillerà al massimo del volume, indipendentemente dalla modalità di suono scelta. Non a caso abbiamo scritto a riguardo in “Per ritrovare il telefono in modalità silenziosa non c’è bisogno di mettere a soqquadro la casa”.

Altra funzione in comune è quella di “reset” o inizializzazione dello smartphone. Tutti i dati verranno cancellati dal telefono e il dispositivo verrà riportato alle impostazioni di fabbrica. Non riusciremo più a localizzarlo, ma ciò eviterà a malintenzionati di accedere a carte di pagamento ed info personali. L’ultima modalità a disposizione si presenta in 2 differenti nomi. Su “Trova il mio dispositivo” per Android è “Blocca il dispositivo”, sull’altra per iPhone è “Modalità smarrito”. Entrambe permettono di bloccare da remoto il telefono e di continuare il tracciamento della posizione.

