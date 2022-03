Fastidi agli occhi, irritazione e prurito sono purtroppo degli inconvenienti comuni che possono colpire tutti occasionalmente. Specialmente se passiamo molte ore davanti a uno schermo, oppure esposti al vento, alla polvere e al sole, i fastidi alla vista possono presentarsi spesso. Ma attenzione, perché se questi fastidi diventano cronici e se continuano a presentarsi apparentemente senza una causa scatenante, questo potrebbe essere una spia di qualcosa di più serio. Esiste un disturbo particolare a cui tutti dovremmo fare attenzione, che si presenta con dei sintomi caratteristici. Vediamo di che cosa si tratta e cosa possiamo fare per combatterlo.

Un’infiammazione che può avere conseguenze serie, se non curata

Ma di quale disturbo stiamo parlando? Si tratta dell’uveite, cioè un’infiammazione dell’uvea. L’uvea fa parte del bulbo oculare ed è composta dall’iride, dal corpo ciliare e dalla coroide. Si tratta di una parte importantissima dell’occhio, la cui infiammazione potrebbe portare a delle conseguenze anche molto serie e irreversibili, fino alla cecità.

L’uveite può presentarsi in qualsiasi età, anche nei bambini e può essere dovuta a molte cause, tra le quali infezioni virali e batteriche, ma anche traumi oppure malattie. Ma quali sono esattamente i sintomi? E come possiamo prevenirla?

Occhi irritati che lacrimano e sensibilità alla luce potrebbero essere avvisaglie di questo disturbo da curare il prima possibile

I sintomi principali dell’uveite, cioè di un’infiammazione dell’uvea, sono i disturbi alla vista che si possono presentare sotto forma di dolore, eccessiva sensibilità alla luce, lacrimazione abbondante, oppure arrossamento e irritazione dell’occhio. In presenza di questi sintomi, è assolutamente fondamentale rivolgersi con prontezza a un medico, che ci saprà fare una diagnosi. Ma quali sono le cause più comuni di uveite?

Attenzione a qualità e pulizia delle lenti a contatto

Occhi irritati che lacrimano e sensibilità alla luce sono tra i sintomi di uveite. Ma possono esserci diverse cause. Tra queste ci sono delle infezioni batteriche e virali. Ad esempio, potrebbe presentarsi in soggetti affetti da herpes, tubercolosi, artrite reumatoide e altre patologie. Ma tra le altre cause vi sarebbe anche una scarsa igiene dell’occhio. Può succedere, infatti, che ferite della cornea permettano a dei batteri di penetrare l’occhio e quindi dare origine all’infiammazione. Per questo è assolutamente fondamentale non toccarsi gli occhi con le mani sporche, soprattutto se abbiamo graffi o escoriazioni intorno all’occhio. Chi usa le lenti a contatto, dovrebbe fare molta attenzione a maneggiarle sempre con mani pulite e a usare solo lenti di alta qualità e mai scadute.

