Sempre più persone usano WhatsApp e sempre più persone si chiedono come fare per non far comparire la scritta “Sta scrivendo” quando uno effettivamente sta scrivendo un messaggio.

Possiamo dire che questa frase ha causato moltissime ansie per diversi motivi. Ma, oltre ad ansie, anche domande. Ad esempio, uno sta scrivendo e poi improvvisamente smette di scrivere. E subito si pensa al famoso ghosting, ma magari è stato improvvisamente incastrato nel fare qualcosa, oppure qualcuno ha chiamato.

Altra cosa che spesso accade è che la persona con cui parliamo stia scrivendo da circa 5 minuti e uno si chiede: “Cosa mai starà scrivendo? È necessario preoccuparsi?”. E allora uno alza la cornetta del telefono e chiama, che fa prima, anche se ormai chiamare è passato un pochino di moda.

Per non parlare della spunta blu sui messaggi di WhatsApp, che rende tutto ancora più drammatico, perché si ha la consapevolezza che l’altro abbia letto il messaggio e che non stia rispondendo. E se nel V Canto dell’Inferno di Dante “Galeotto fu ‘l libro” per Paolo e Francesca, la spunta blu di WhatsApp oggi è tutt’altro. Ma per fortuna esiste un modo per rimuoverla e così non si avrà più la spunta blu.

Ecco come evitare che su WhatsApp compaia la frase “Sta scrivendo” quando si mandano i messaggi

È possibile evitare che la scritta compaia sia se usiamo Android sia se usiamo iPhone, e quindi iOS. Diciamo che il modus operandi sarà lo stesso, ma sarà necessario cliccare su pulsanti diversi, ma alla fine otterremo la stessa cosa.

Per Android, e quindi per chi usa Samsung, LG o altri dispositivi, quello che è fondamentale è non entrare su WhatsApp. Infatti, quando riceviamo un messaggio, se vogliamo rispondere, non dobbiamo aprirlo. Dobbiamo lasciarlo nella barra del menù. Una volta poi che vogliamo rispondere, possiamo cliccare su “Rispondi” e si aprirà un piccolo riquadro dove potremo rispondere al messaggio, sembrando però offline.

Per iPhone vale la stessa cosa. Solo che i messaggi saranno raggruppati nel centro notifiche sullo schermo e, invece che sul pulsante “Rispondi”, basterà tenere premuto sul messaggio. Cliccando su quest’ultimo, sarà possibile rispondere al messaggio senza dover essere online e quindi senza la scritta “Sta scrivendo”.

In questo modo potremo scrivere e scrivere, cancellare e riscrivere tutte le volte che vogliamo. Perché tanto nessuno lo saprà mai. Ed ecco come evitare che su WhatsApp compaia la scritta “Sta scrivendo”.

