I funghi hanno sempre suscitato emozioni contrastanti. Chi li ritrova nel proprio giardino potrebbe rimanere colpito per la loro bellezza o particolarità. Ma attenzione perché tradizioni popolari ci dicono che di solito più è bello il fungo più è velenoso.

Se il nostro prato è invaso da funghi velenosi usiamo queste semplici dritte per non rovinare la nostra salute e quella delle altre piante.

Non facciamoci conquistare dalla loro bellezza esteriore perché se proviamo a mangiarli senza avere la certezza che siano commestibili, ci ritroveremo in un letto d’ospedale. Anche qui la saggezza popolare ci lascia un monito attraverso un modo di dire, cioè ‘chi muore per i funghi non è pianto’.

Perché il nostro giardino è invaso da tanti spregevoli funghetti

I funghi, come si diceva prima sono molto velenosi e potrebbero creare problemi ai nostri animali domestici. Se il nostro prato è invaso da funghi velenosi si sono alcune dritte per non rovinare la nostra salute e quella delle altre piante

Di solito i funghi attecchiscono nel nostro giardino a causa dell’alto livello di umidità ambientale e del terreno. Ad esempio in stagioni umide e piovose oppure a seguito di irrigazioni esagerate.

Ecco come sbarazzarsi per sempre dei funghi in giardino attraverso questi semplici passaggi

La prima cosa da fare è quella di diminuire l’umidità della zona da trattare. Limitiamo al massimo l’irrigazione di questa zona in modo tale da eliminare i funghi dal prato.

Un altro aspetto su cui dovremmo prestare attenzione è l’illuminazione solare di tutta l’area. Di solito i funghi crescono ai piedi di un albero proprio perché ricevono poca luce solare. Tagliamo quindi i rami più folti in modo tale da far passare la luce fino ai nostri funghetti. La odieranno.

Dobbiamo combatterli e se il nostro prato è invaso da funghi velenosi usiamo queste semplici dritte per non rovinare la nostra salute e quella delle altre piante.