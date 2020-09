Ecco qual è l’ospedale del Nord che ha attivato il teleconsulto per chi non può spostarsi.

“Teleconsulto, telemonitoraggio e televisita. I medici dell’ospedale sono a disposizione per dare consigli e indicazioni alle famiglie, al telefono e via web!” È quanto si legge nella home page dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Ciò significa che gli specialisti sono a disposizione per fornire informazioni e linee d’indirizzo per una corretta gestione dei piccoli pazienti. Questo poiché si intende stabilire un filo diretto con situazioni dove il trascorrere del tempo potrebbe andare a scapito delle condizioni di vita e di salute. Individuato quindi qual è l’ospedale del Nord che ha attivato il teleconsulto per chi non può spostarsi, passiamo ora al dettaglio dei vari reparti.

Endocrinologia

Un team di endocrinologi verifica le condizioni cliniche, gli esami eseguiti a domicilio e le modifiche dei piani terapeutici. Il tutto viene effettuato tramite collegamento telematico per pazienti con endocrinopatie croniche, pazienti con malattie delle ghiandole paratiroidee. Inoltre per pazienti con patologie surrenaliche, pazienti oncologici con complicanze endocrine e pazienti con problemi alla tiroide. Il numero utile è lo 010 56363168 – Email: dhendocrino1@gaslini.org

Oncologia

La consulenza per patologia oncologica pediatrica (tumori solidi, linfomi e istiocitosi) si basa sulla storia clinica e documentazione radiologica. Pertanto, sia la storia clinica, che gli eventuali referti e immagini vanno trasmesse all’indirizzo albertogaraventa@gaslini.org. La discussione del caso può essere fatta in videoconferenza o per via telefonica o via e-mail. Il numero utile è 010 5636 2410 – Email: albertogaraventa@gaslini.org.

Ematologia

Un team di ematologi effettua il monitoraggio di terapie, diagnosi, e programmi terapeutici. Oltre alle modifiche, follow up post operatori, seconda e terza opinione di pazienti con problematiche ematologiche benigne e maligne (neoplastici e non). Ma anche di pazienti con insufficienze midollari, con leucemia e citopenia. Le richieste in tali casi devono essere fatte dal paziente via email al seguente indirizzo: carlodufour@gaslini.org.

Dialisi

Un team di nefrologi effettua ai bambini e agli adolescenti in dialisi il monitoraggio delle sedute domiciliari. La richiesta in questo caso va fatta dal paziente via mail al seguente indirizzo: nefrologia@gaslini.org

Medicina fisica e riabilitazione

Un team di riabilitazione fornisce consulenza, monitoraggio, refertazione, prima visita e follow up per pazienti con paralisi cerebrale infantile, spasticità e ictus. Ma anche per malattie neuromuscolari, dismorfismi cranici e del rachide. Oltre a esiti di traumi e fratture, problemi di deglutizione e problemi di continenza. Il team è a disposizione anche per chi soffre di sindromi dolorose, artriti e artropatie, problemi respiratori, bisogni complessi di comunicazione.

Il numero da contattare è 010/56362292 dalle 8.30 alle 12.30 – E-mail: riabilitazione@gaslini.org

Dermatologia

Consulenza per bambini ed adolescenti con problematiche di acne, dermatite atopica, alopecia areata, psoriasi , angiomi o che necessitino di terapie laser. Questo servizio riguarda la valutazione di lesioni cutanee riconducibili a sospetta infezione da coronavirus. La richiesta di consulto deve essere fatta via mail al seguente indirizzo di posta: dermocovid@gaslini.org

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Un team di gastroenterologi offre servizi di consulenza per pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali, con insufficienza intestinale. Ma anche per pazienti epatopatici, sottoposti a trapianto di fegato, affetti da celiachia e con altre problematiche gastroenterologiche.

Il numero da contattare è 010 56 36 2350 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.00. Email: pediatria3@gaslini.org.

Neurologia pediatrica

Un team di specialisti offre servizi di consulenza per pazienti con patologie neurologiche. Il servizio è inoltre attivo per pazienti con patologie neurodegenerative e del neurosviluppo dell’infanzia e dell’età evolutiva. Particolare attenzione è riservata alle forme di epilessia genetica e farmacoresistente Oltre a nuovi approcci terapeutici.

I numeri da contattare sono i seguenti.

a) Follow-up (casi già in carico presso IGG)

mariastellavari@gaslini.org – marchesefrancescaa@gmail.com

tel. 01056362635 (dal lunedì al venerdì, ore 12:00 -17:00)

b) Nuove diagnosi

strianop@gmail.com – elyamadori@libero.it

tel. 01056362758 (dal lunedì al venerdì, ore 15:00 -19:00)

c) Test e consulenze genetiche

vincenzosalpietro@gaslini.org

Le richieste potranno essere inoltrate via mail senza limite di data/ora. Verranno poi prese in considerazione entro le successive 24 ore.

Miologia

Un team di specialisti offre servizi di consulenza per bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da patologie neuromuscolari, in particolare:

a) distrofie muscolari di Duchenne e Becker;

b) distrofie muscolari dei Cingoli;

c) atrofie muscolari spinali;

d) miopatie congenite;

e) distrofie muscolari congenite;

f) sindromi miasteniche ;

g) miopatie metaboliche;

h) miopatie mitocondriali;

i) neuropatie;

l) pazienti con insufficienza respiratoria cronica in trattamento con macchina per l’assistenza alla tosse e/o ventilazione non invasiva.

I riferimenti di contatto sono:

a) via telefono: 010/56363565;

b) via mail: claudiobruno@gaslini.org, marinapedemonte@gaslini.org, chiarapanicucci@gaslini.org, chiara.fiorillo@edu.unige.it;

c) via collegamento telematico, previo accordo.

Ecco dunque qual è l’ospedale del Nord che ha attivato il teleconsulto per chi non può spostarsi. Resta inteso che il Gaslini promuove, sempre a distanza, il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti già seguiti. Come scritto nel nostro approfondimento dal titolo: “Come un’eccellenza ospedaliera del Nord segue a distanza i pazienti presi in carico”.