Una nota casa inglese di mangimi per cani ha condotto un’indagine su oltre 2.000 proprietari di cani. Il tema dello studio aveva ad oggetto il sovrappeso del nostro amico a quattro zampe. E dal risultato traspare che il 62% dei proprietari non sapeva se il proprio cane fosse in forma o no, mentre il 36% ha ammesso che il sovrappeso del proprio compagno canino.

Dobbiamo essere consapevoli che se il nostro cane mostra uno di questi 5 sintomi dobbiamo correre subito ai ripari altrimenti potrebbe andare incontro a seri problemi! Questo è il parere del veterinario Richard Doyle di Wylie Vets che raccomanda una dieta povera di proteine vegetali e carboidrati.

Il club Fitness Furst, costituito appositamente per lo studio di questo problema canino ricorda un elenco di segnali da tenere sott’occhio.

Primo segnale: si sentono le costole del cane?

Se quando si accarezza il proprio amico a quattro zampe si riescono a sentire le costole allora è un buon segno.

Secondo segnale: il peso è superiore a quello normale del cane e della razza

Ecco, di seguito, le indicazioni del peso forma delle principali razze.

Golden Retriver: 30-34 kg per i maschi e 25-29 kg per le femmine.

Bassotto: 18-36 kg (sia femmina che maschio).

Chihuahua: 1-3 kg (maschio e femmina).

Border Collie: 13-25 kg anche per le femmine.

Labrador: 35-40 kg per i maschi e 28-35 kg per le femmine.

Pastore tedesco: 34-40 kg per maschi, per le femmine invece 22-32 kg.

Terzo segnale: Non hanno la linea dell’addome

Guardiamo di lato il nostro cane e osserviamo la linea che partendo dalle zampe passa per le costole all’addome fino alle zampe posteriori.

Se la linea è curva e rientra all’altezza dell’addome il nostro cane è in forma. Se la linea è dritta allora è decisamente in sovrappeso.

Quarto segnale: mancanza di interesse per l’attività fisica

Se notiamo un calo di energia e assenza di attività non pensiamo subito a malattie gravi, potrebbe essere un po’ di sovrappeso.

Quinto segnale: respiro troppo affannoso, ansima troppo

Anche il respiro faticoso può essere un campanello di allarme, soprattutto se abbiamo notato una variazione repentina del modo di respirare.

Se il nostro cane mostra uno di questi 5 sintomi dobbiamo correre subito ai ripari altrimenti potrebbe andare incontro a seri problemi. In particolare consigliamo una visita dal veterinario, cibi dimagranti e una dieta priva di carboidrati e zucchero.

