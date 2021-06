Se desideriamo un giardino o un balcone che sprizzi colore e vivacità non possiamo fare a meno delle dalie. Queste piante, infatti, non possono mancare nella collezione per avere uno spazio aperto a prova d’estate. Fiori dalle tante forme e dimensioni sono il connubio perfetto tra colore e profumo.

In questa piccola mini guida ProiezionidiBorsa svelerà perché per avere un balcone dai mille colori e un giardino vivace dobbiamo coltivare questa curiosa versatile e splendida pianta profumata.

Qualche piccola curiosità sulla dalia

Le dalie sono piante dalle mille sfaccettature. Fiori semplici o dalla forma a pompon, simili alla margherita o bulbosi: sono tante le forme del fiore della dalia che regalano vivacità. Anche i suoi colori sono emozionanti: rossi, gialli ma anche tante sfumature sui petali. Questi infatti potranno anche essere bicolore.

La dalia, pianta originaria del Messico, è caratterizzata da fiori capolini, sostenuti da gambi piuttosto dritti e simmetrici che esplodono in tantissimi colori diversi. Inoltre è una erbacea dalle foglie grandi con bordi interi o seghettati di un colore verde molto intenso. Il bulbo della dalia è destinato ad un uso ornamentale in aiuole e giardini e terrazzi. Tuttavia è sconsigliato coltivare questa pianta in appartamento perché le sue caratteristiche non la rendono adatta per le mura di casa, apprezzando invece il sole e le calde temperature.

Come coltivarle in vaso

Per avere un balcone dai mille colori e un fantastico giardino la soluzione ideale consiste nello scegliere le dalie nane. Sarà divertente vedere delle piccole piantine accendersi di colori vivaci realizzando piccole composizioni agli angoli del balcone. Basta scegliere una posizione soleggiata e vasi di 30 cm. A questo punto non resta che utilizzare il terriccio per le piante fiorite e dell’argilla sul fondo del contenitore. La pianta sopporta molto bene il caldo. L’importante è che il terreno sia ben drenato e il terriccio non risulti secco al tatto.

Sì all’acqua, ma attenzione al come. Infatti è ideale innaffiarle quotidianamente, ma l’importante è che non si formi del ristagno acquoso e che non si bagnino le foglie. Per garantire una fioritura fino all’autunno sarà utile tagliare le foglie e i fiori secchi.

Le tre tipologie di dalie nane più famose sono dalie Melody, dalie Mignon e dalie Gallery. Non resta che conoscere queste magnifiche tipologie di piante. Ecco perché per avere un balcone dai mille colori e un giardino vivace dobbiamo coltivare questa curiosa versatile e splendida pianta profumata.