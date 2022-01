La pandemia ha sconvolto la vita di tutti e le conseguenze economiche in molti casi sono state davvero devastanti. Nonostante i continui aiuti governativi, molte attività commerciali hanno chiuso i battenti per sempre. Negli ultimi mesi, frattanto, si continuano a snocciolare dati di ripresa economica e di PIL in forte crescita, ma la domanda è se questi dati riguardano anche tutti coloro che hanno perso il loro lavoro negli ultimi 2 anni e se coloro che hanno chiuso le loro attività commerciali (il cosiddetto popolo delle partite IVA) hanno trovato collocamento ulteriore nel modo del lavoro.

Inoltre, questa ripresa ha portato ad aumenti degli stipendi? Non sembra, anzi.

Con il nuovo rincaro dei costi dell’energia elettrica, nei primi tre mesi del 2022 pagheremo il 55% in più sulle nostre bollette. Una vera e propria stangata per le famiglie e le imprese!

Una cosa è certa, dovremmo prestare ulteriore attenzione agli sprechi tra le mura domestiche e nei luoghi di lavoro. Inoltre, dovremmo informarci sulle tecnologie che possono aiutare a ridurre il consumo elettrico e a gestire la luce e i consumi in modo intelligente. Come fare?

Oltre alle classiche lampade a risparmio energito anzi in aggiunta ad esse, ecco un semplice sistema per rimediare all’aumento della corrente elettrica e risparmiare soldi.

In effetti, un aiuto molto efficace potrebbe venire proprio dalla tecnologia attraverso un dispositivo che ci permette non solo di risparmiare sulla bolletta della luce ma di aumentare la durata delle lampadine, e di creare un ambiente confortevole.

Si tratta di un piccolo dispositivo e cioè il dimmer, che tradotto in inglese vuol dire attenuazione ed è stato “creato” per controllare la potenza dell’illuminazione.

Il dimmer va installato (non è difficile farlo e non richiede particolari conoscenze tecniche) nel muro al posto del classico interruttore e permette non solo di accendere o spegnere la luce, ma anche di regolare la luminosità.

Lo si può usare anche per lampade, faretti, lampadari a risparmio energetico, lampadine alogene, ad incandescenza e per i led.

Ecco un semplice sistema per rimediare all’aumento della corrente elettrica e risparmiare soldi

Sono 3 i vantaggi nell’installazione del dimmer:

si risparmia sulla corrente elettrica (alcuni produttori indicano un potenziale risparmio anche molto oltre il 10% rispetto al classico interruttore) perché permette di tenere un ambiente illuminato senza sprechi, diminuisce la potenza delle lampade e quindi il consumo; aumenta la durata delle lampadine specialmente quelle a risparmio energetico. Regolando l’intensità è possibile creare un ambiente confortevole senza affaticare gli occhi.

Banale ma sembrerebbe davvero efficace.

Quando costa acquistare questi dispositivi?

Sul mercato sono disponibili diverse marche e tipologie e il prezzo si aggira intorno ai 10/12 euro.