Decidere di acquistare un divano in pelle di colore bianco, è una scelta audace e coraggiosa. È sicuramente un complemento d’arredo che dona luminosità ed eleganza al nostro soggiorno e che sarà l’oggetto di invidia di amici e parenti.

Ma è anche vero che la pelle è un materiale estremamente delicato e necessita di cure costanti.

La pulizia quotidiana

È importante che ogni tipo di divano, si pulito quotidianamente. Eliminiamo briciole, peli di cane e polvere che ogni giorno si possono depositare sulla superficie e tra i cuscini. Sarà semplicissimo tenere il nostro divano pulito con l’aiuto di una aspirapolvere. In oltre, è buna abitudine, fare arieggiare i cuscini almeno una volta a settimana. L’aria e il sole impediranno la proliferazione di acari e batteri.

Come pulire delicatamente un divano ingiallito

Il fascino del divano bianco è innegabile. Attira sempre l’attenzione di tutti. Ma se non viene pulito e trattato in modo adeguato, potrebbe perdere la sua lucentezza originale.

Uno dei problemi a cui andiamo incontro, se non apportiamo una manutenzione costante ed adeguata, è quello dell’ingiallimento della pelle.

La pelle ha una superficie porosa, quindi tende ad assorbire odori e a macchiarsi facilmente. Sedersi con jeans o pantaloni scuri, potrebbe creare delle macchie e quel fastidioso effetto sporco.

Come procedere

Se il divano in pelle bianca si presenta ingiallito, ecco la soluzione definitiva ed economica per ridonargli lucentezza ed eleganza.

In commercio ci sono molti detergenti per eliminare l’ingiallimento della pelle, ma se vogliamo agire nel rispetto dell’ambiente, possiamo usare un prodotto che tutti abbiamo in casa. Ci servirà solo acqua, sapone di Marsiglia e un panno in microfibra.

Possiamo sciogliere il sapone in acqua o passarlo direttamente sulla superficie. Cerchiamo di strofinare, sempre con adeguata delicatezza, per ridonare al nostro divano la sua originaria lucentezza. Eliminiamo i residui di sapone con un panno ben strizzato e asciughiamo.

Prima di iniziare questa pulizia, assicurarsi che il trattamento sia adeguato, testando il metodo su una piccola superficie di pelle.

Quindi per concludere, se il divano in pelle bianca si presenta ingiallito, ecco la soluzione definitiva ed economica per ridonargli lucentezza ed eleganza.