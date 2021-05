Chi ha un conto corrente con le Poste adesso può avere un grande problema che può essere risolto in questo modo

Chi ha un conto corrente con le Poste nelle prossime settimane potrebbe avere dei grossi problemi. Il disagio riguarda soprattutto chi ha utilizzato il conto per fare investimenti. Infatti da gennaio le Poste Italiane hanno deciso di eliminare il servizio di trading online. In sostanza dal 1° gennaio non è più possibile effettuare ordini di acquisto e vendita online di titoli finanziari tramite il conto delle Poste.

Quindi le Poste non offrono più il servizio di compravendita di titoli finanziari (trading) attraverso il web. Per chi non ha mai effettuato queste operazioni tramite le Poste non sarà un grande disagio. Costituisce un serio problema, invece, per chi già usufruiva del servizio. In particolare per coloro che sul conto titoli delle Poste aveva titoli acquistati in precedenza. Questi clienti se non lo hanno già fatto, adesso non possono più vendere online le azioni, le obbligazioni, gli ETF in portafoglio. È un disagio non da poco anche se le Poste Italiane offrono tre soluzioni per risolvere il problema.

Chi ha un conto corrente con le Poste adesso può avere un grande problema ma che può essere risolto in questo modo. La prima è quella di operare tramite sportello. La seconda soluzione è aprire un conto presso una banca nazionale indicata da Poste e fare trasferire tutti i titoli sul nuovo conto corrente. La terza possibilità è quella di richiedere alle Poste il trasferimento dei titoli in un conto di un altro istituto bancario indicato dal cliente.

Delle tre la prima sembra la più semplice e la più immediata. Purtroppo è un’operazione che richiede del tempo e non è semplicissima. Dal momento di richiesta di trasferimento titoli al momento della disponibilità sul conto indicato, di fatto quei titoli non si possono vendere.

Nel caso non si volesse rimanere bloccati nell’operazione, la soluzione più veloce è quella di recarsi allo sportello e venderli. Per poi riacquistarli il giorno stesso tramite altra banca. Operazione che però, ha lo svantaggio del pagamento dei costi di commissione.