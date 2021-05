Quando, circa due anni fa, alcuni scienziati tedeschi annunciarono di essere vicini a mettere sul mercato una nuova app innovativa, la notizia non fece poi tanto scalpore. È all’ordine del giorno, d’altronde, vedere annunci di questo genere quotidianamente. Ma pochi conoscono la straordinaria applicazione per telefoni smartphone in grado di riconoscere se il cibo che stiamo per mangiare nasconde dei batteri. Si chiama più o meno “Vista da falco” e non è ancora pienamente operativa, ma speriamo tutti che a breve lo sia. Vediamo intanto di cosa si tratta, facendo il tifo perché arrivi presto sul mercato internazionale.

Basta semplicemente una fotocamera

La straordinaria applicazione per telefoni smartphone in grado di riconoscere se il cibo che stiamo per mangiare nasconde dei batteri ha bisogno in una semplice fotocamera. Provando effettivamente a digitare una ricerca sull’icona delle applicazioni acquistabili, compaiono dei programmi simili. Ma non sono ancora effettivamente quelli a cui ci riferiamo. Dato ovviamente l’interesse per la materia, sono stati molti i tecnici e le aziende che hanno provato ad accaparrarsi la paternità della scoperta.

Lo scanner che ci dice la verità

Al momento in cui stiamo scrivendo, esistono quindi delle applicazioni molto utili che riescono a rivelarci cosa ci sia negli alimentari e nei cosmetici che stiamo utilizzando. Il procedimento è molto semplice e prevede di scannerizzare semplicemente il codice a barre dell’articolo. La funzione di questi scanner è proprio incaricata di dirci la verità se ad esempio la mela che stiamo per addentare è davvero di coltivazione biologica. Con l’apparire improvviso di una serie di colori, la fotocamera del nostro telefono analizza l’intensità della luce, traendone le informazioni necessarie. Ovviamente per venire incontro alle esigenze dei consumatori, bisogna creare un archivio dati che possegga tutte le informazioni possibili. Ed è su questo che stanno lavorando in questo momento i ricercatori al fine di consegnare al mercato un prodotto realmente completo.

