Il caldo afoso, che comincia a dare qualche prima anticipazione in questa fine di maggio, rende inappetenti non solo noi, ma anche il nostro cane.

Naturalmente questo non vale per tutte le razze: ce ne sono alcune, tipo i cani nordici come l’Husky, che soffrono chiaramente di più il caldo.

Un’altra razza di cane altrettanto insofferente alle alte temperature è quella dei Bulldog francesi, che devono fare i conti col fatto di essere brachicefali.

In poche parole, i problemi di respirazione che hanno per natura diventano più insistenti nella stagione calda e fanno da deterrente verso il cibo.

Detto ciò, anche un cane appartenente ad altra razza rispetto a quelle sopraccitate potrebbe riscontrare problemi, perché è sempre e comunque una questione soggettiva.

Non resta dunque che scoprire cosa fare se il cane mangia poco in estate, sempre ricordandoci di calibrare adeguatamente i pasti per evitargli grossi problemi.

Innanzitutto, vista l’afa del periodo, non è difficile indovinare che i nostri amici a quattro zampe potrebbero nutrire una marcata preferenza per gli alimenti umidi.

Pensiamo ad esempio alle scatolette e chiediamo consiglio al veterinario per trovare quelle che siano sane e genuine, oltre che fresche.

Un altro cibo che potrebbe stimolare l’appetito di Fido è lo yogurt bianco senza zuccheri, assicurandosi ovviamente che il cane non sia intollerante al lattosio.

Nello specifico, oltre a rinfrescare l’animale e a restituire un po’ di sali minerali persi, potrebbe anche essere un aiuto in caso di problemi intestinali.

Se il cane mangia poco in estate proviamo a stimolarlo con questi trucchetti che non tutti conoscono

Ma, al di là della tipologia di alimento con cui solleticare l’appetito del cane, potremmo anche studiare una modalità di somministrazione più accattivante per lui.

Ad esempio, potremmo trasformare il momento pappa in un gioco, così che Fido sia più interessato e partecipe.

Anche il movimento e dunque le passeggiate all’aria aperta, ovviamente nelle ore meno calde, potrebbero risollevare lo spirito e l’appetito del cane.

Suggeriamo 20-30 minuti di camminata al mattino presto o anche la sera, dopo le 19.

Fondamentale, poi, una buona idratazione: l’acqua dovrebbe essere cambiata 2-3 volte al giorno, evitando però di servirla ghiacciata.

Ma non dobbiamo preoccuparci solo dell’acqua: meglio non lasciare le crocchette a lungo nella ciotola perché con il caldo potrebbero avariarsi.

Diventerebbero così non solo meno appetitose per il cane, ma anche potenzialmente pericolose.

