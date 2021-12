È innegabile che molti di noi siano spesso impegnati nella ricerca di consigli per curare la propria alimentazione.

Le motivazioni sono le più diverse: dalla semplice informazione, al desiderio di mantenersi in forma, fino a cercare di scongiurare patologie più o meno gravi.

Abbiamo già parlato, ad esempio, dei benefici della zucca o delle straordinarie potenzialità dell’olio essenziale di salvia.

Quello che però spesso sottovalutiamo è che una dieta corretta non è basilare solo per la nostra salute, ma anche per quella di Fido.

Continue abitudini alimentari scorrette potrebbero infatti avere ripercussioni non indifferenti sul suo organismo. Pochi lo sanno, ma per proteggere il cane da torsione gastrica, sovrappeso o diabete bisogna evitare questi comunissimi errori e seguire questi accorgimenti. Vediamo quali sono.

Attenzione a calibrare pasti e calorie nella dieta di Fido

Fondamentale un’adeguata ripartizione dei pasti, in modo da favorire la corretta digestione dei nostri pelosi amici.

L’ideale sarebbe prevedere 2-3 pasti al giorno, che possono diventare 4 nel caso dei cuccioli, in fase di pieno sviluppo metabolico.

Attenzione poi a calibrare il regime calorico delle vivande: se mal bilanciato, potrebbe infatti provocare torsione gastrica soprattutto nei cani adulti di grossa taglia.

Sovrappeso e obesità

La prima evidente conseguenza di un’alimentazione scorretta da un punto di vista di cibi e calorie è tuttavia una condizione di sovrappeso.

Se la corporatura di Fido presenta la classica forma a clessidra o un eccesso di tessuto adiposo sul dorso, meglio recarsi dal veterinario.

È bene non minimizzare un tale problema, che potrebbe di fatto sfociare in una più grave obesità, incidendo anche sulla sua aspettativa di vita.

Alimenti pericolosi

Un cibo apparentemente innocuo, ma assolutamente da evitare, a tal proposito, è il classico pezzo di pane, concesso mentre si è a tavola.

La sua quantità di zuccheri e carboidrati potrebbe generare intolleranze o problemi gastroenterici, come succede anche al gatto con il latte.

Per proteggere il cane da torsione gastrica, sovrappeso o diabete bisogna evitare questi comunissimi errori

L’avvicinarsi delle Feste pone ancora più in risalto eventuali problematiche legate all’alimentazione.

Abbiamo già visto che anche minime porzioni di cioccolato o, in particolar modo, uvetta possono scatenare reazioni più o meno gravi.

Diarrea e vomito sono le forme più lievi, ma non sono da escludere alternative molto più temibili quali diabete e insufficienza renale.

Se proprio vogliamo concedere qualche golosità a Fido, meglio ricorrere agli appositi biscottini in commercio, che favoriscono peraltro anche una miglior igiene dentale.