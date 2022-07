Se il cane lecca spesso il pavimento la ragione potrebbe essere più preoccupante di quello che pensiamo

Molti padroni, dopo aver preso il loro primo cane, scoprono un mondo nuovo. Si rendono conto di quanto complesso sia gestire e comprendere questi animali. Ma anche quanta sia la soddisfazione di entrare in sintonia con loro. Così come guidarli nell’apprendimento e a rispettare delle regole di vita comune.

Il cane compie grandi sforzi per comprenderci. Noi, però, dobbiamo essere bravi e fare lo stesso con loro. Spesso la comunicazione dei loro problemi non avviene tramite forme esplicite. Non per tutte le loro necessità ci abbaiano o ci aiutano a capire.

Per questo dobbiamo sforzarci ed ascoltare gli esperti. Questo può prevenire molti errori. Basti pensare all’errore che d’estate fanno in tantissimi e che potrebbe danneggiare il nostro amico. Tra i gesti enigmatici, a cui potremmo non dare troppa importanza, c’è l’usanza di leccare le piastrelle del pavimento.

Se il cane lecca spesso il pavimento la ragione c’è e potrebbe non essere un bel segno. Vediamo cos i vari significati, a partire dal primo, il più intuitivo di tutti.

Occhio ad alcuni segni

Quando il gesto avviene, non sgridiamo il cane. Proviamo piuttosto a capire cosa sta succedendo. In molti semplicisticamente potrebbero pensare alla ricerca di briciole, da parte di quel goloso del nostro cane. Magari anche la percezione di un sapore che poco prima è finito sulla superficie della piastrella, potrebbe portarlo a compiere un gesto simile. Ma è la frequenza dell’atto che ci dovrebbe insospettire.

Spesso i cani leccano il pavimento poco prima di vomitare. Alternativamente potrebbero mangiare l’erba di un prato, se la hanno a disposizione. È una reazione a problemi intestinali, mal di pancia o forte acidità di stomaco.

Potremmo, dunque, accompagnarlo in zone in cui non rischia di creare danni con il suo vomito. Se la situazione si ripete, sentiamo il veterinario. Potrebbe consigliarci l’impiego di un probiotico, per migliorare la digestione del cane.

Altre volte compie il gesto per un motivo comportamentale. Il cane si sta annoiando o comunque è stressato per qualche motivo. L’ideale sarebbe capire se il cane ha problemi di solitudine, di mancanza di gioco e di attività per poter intervenire.

Se il cane lecca spesso il pavimento la ragione potrebbe essere più preoccupante di quello che pensiamo

Talvolta però questo gesto potrebbe indicare alcune malattie. In primo luogo, potrebbe soffrire della cosiddetta sindrome della pica o picacismo. Questa consiste in una tendenza del cane a divorare oggetti anche non edibili, incluse le pietre. Se abbiamo il sospetto che si tratti di questa sindrome dobbiamo far intervenire un veterinario.

Dovremmo poi fare attenzione se il cane lecca pavimenti, sui quali da poco sono stati passati prodotti chimici. Questo potrebbe non fare bene al cane. Disabituiamolo, spruzzando alcune sostanze in commercio fatte apposta per lo scopo.

