Tra i frutti esotici più diffusi sulle tavole degli italiani troviamo l’ananas ma anche l’avocado. Poco conosciuto in passato si è imposto nella dieta di molti anche grazie alla sua costante presenza sui Social Network. Specialmente qualche anno fa in molti, infatti, cominciarono a pubblicare su Facebook e Instagram foto di piatti a base di questo prodotto.

Dagli avocado toast alle insalate con riso fino al sushi sono molti i piatti che lo vedono protagonista. In molti lo sfruttano anche per portare in tavola degli antipasti diversi dal solito. Si tratta, certamente, di un prodotto molto versatile che può essere sfruttato in modi molto diversi tra loro. Ricco di vitamine, minerali ma anche grassi non ha particolari controindicazioni. Solamente chi soffre di allergie ad alcuni frutti, banane e pesche in primis, dovrebbe fare attenzione a consumarlo. Oggi si cercherà di capire come conservarlo per mantenerlo fresco il più a lungo possibile.

3 trucchi per conservare l’avocado aperto o intero senza farlo annerire e alcune ricette diverse dal guacamole

La regola generale per la conservazione dell’avocado lo vede inserito in un sacchetto di carta o di plastica e in frigorifero. In questo modo si rallenterà il processo di maturazione, tecnica ottima da utilizzare su avocado ancora acerbi dalla buccia verde chiaro. Tuttavia, bisognerà fare attenzione a non farlo entrare in contatto con la zona più fredda del frigorifero che potrebbe danneggiarlo. Per farli maturare, invece, sarà necessario lascarli per un periodo fuori dal frigorifero. Una volta che la buccia apparirà verde scura ma non ancora marrone si sarà pronti per consumarlo.

Un’altra tecnica per conservare più a lungo l’avocado risiede nel suo congelamento. Non si potrà procedere mettendo nel frigorifero l’intero avocado ma sarà importante tagliarlo prima a piccoli pezzetti da bagnare con del limone. Si potrà anche schiacciare la polpa prima di metterla in un contenitore a chiusura ermetica o in un sacchetto. In questo modo si conserverà anche per sei mesi. Le regole per la conservazione saranno diverse a seconda di avocado intero o già tagliato. L’avocado aperto senza nocciolo potrà essere conservato per un massimo di due giorni in frigorifero, una spruzzata di limone ne limiterà l’ossidazione. Nel caso in cui ci fosse ancora il nocciolo, invece, si dovrà procedere nello stesso modo facendo attenzione a non irrorare con il limone la parte centrale.

Ricette

Oltre ai 3 trucchi per conservare l’avocado aperto o intero ricordiamo anche il suo utilizzato per produrre ricette strepitose. Da un lato la salsa guacamole, dall’altra potrà semplicemente essere spalmato sul pane. Perfetto anche inserito all’interno di un bagel con salmone per dare maggiore gusto e consistenza al pranzo. L’avocado sarà delizioso anche abbinato al riso in una bowl vegetariana o con gamberetti e salmone.

