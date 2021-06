Seguire un’alimentazione sana è corretta è fondamentale per vivere bene e fornire al proprio organismo tutti i nutrimenti dei quali ha bisogno. Spesso però una dieta troppo drastica o vegetariana può portare a scompensi e carenze di vitamine. La dieta non è la sola responsabile infatti: anche alcune fasce d’età presentano difficoltà nell’assimilare determinate sostanze. A questo proposito, recenti studi hanno dimostrato che una carenza di vitamina B12 può portare a disturbi molto fastidiosi ai piedi. Oggi con questo articolo vogliamo spiegare di che cosa si tratta. Infatti, se i nostri piedi presentano questi particolari e fastidiosi disturbi non dobbiamo assolutamente trascurarli perché potrebbero essere causati dalla carenza di questa vitamina.

Gli studi

La vitamina B12 si assume prevalentemente attraverso cibi di origine animale. Proprio per questo motivo, infatti, è molto importante per soggetti vegetariani assumere degli integratori. Ciò accade anche nei soggetti oltre i 60 anni: con l’età la capacità di assimilare la vitamina B12 si riduce ed è necessario introdurla in altro modo. Secondo uno studio pubblicato sul The New England Journal of Medicine, carenze di vitamine B12 possono portare diversi disturbi. Tra questi sono stati osservati una sensazione di formicolio e lenta guarigione delle ferite ai piedi.

Il formicolio può essere causa del fatto che la vitamina B12 è fondamentale per la produzione dei globuli rossi. Questi, infatti, sono responsabili del trasporto dell’ossigeno che in questo caso fatica a raggiungere le estremità del corpo come i piedi. Ecco il motivo di tale manifestazione. Un altro studio, condotto dalla University of Nottingham sottolinea che la mancanza di questa vitamina può influenzare la guarigione delle ferite. Dato che la vitamina B12 influisce sulla produzione di globuli rossi utili per l’ossigenazione dei tessuti, una sua carenza è determinante per la rimarginazione delle ferite.

Cosa fare

Se i nostri piedi presentano questi particolari e fastidiosi disturbi non dobbiamo assolutamente trascurarli perché potrebbero essere causati dalla carenza di questa vitamina. È sempre bene rivolgersi al medico di fiducia quando notiamo delle anomalie. Infatti, se avvertiamo sensazioni di intorpidimento ai piedi o di formicolio insistente è bene chiedere al proprio medico. Dopo averne verificato le cause dei sintomi attraverso degli esami del sangue, deciderà se è opportuno farci assumere degli integratori specifici.

Approfondimento

