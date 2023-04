Se hai un’auto pagherai fino a 1.682 euro di multa se entro il 15 maggio non farai questa operazione obbligatoria. Lo sapevi?

Presi come siamo da mille scadenze possiamo dimenticarci di effettuare operazioni importanti e tale dimenticanza ci costa soldi. In particolare, se andiamo in auto. Non esiste, infatti, solo l’assicurazione obbligatoria o il bollo auto per la proprietà. Il Codice, infatti, prevede una multa fino a 1.682 euro se non provvediamo a fare questa obbligatoria operazione.

Inutile girarci attorno, perché sta capitando un po’ a tutti, visto che siamo già a metà aprile. Manca non molto, infatti, alle ferie che abbiamo sospirato da un anno e in questo periodo, magari, siamo più distratti. Complice la stanchezza, di tanti mesi di lavoro faticosi, la testa potrebbe non essere riposata e pronta ad ogni evenienza.

In particolare, se non siamo più che organizzati, per ricordare le tante scadenze che ci tormentano nel nostro quotidiano. Tra tasse, imposte locali e nazionali, bollette di vario tipo, assicurazioni, iscrizioni nostre o dei figli, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, diventa difficile ricordarsi di fare tutto e a volte certe scadenze ci passano di mente. Il più delle volte, ce la caviamo con una piccola mora, ma non in questo caso.

Attenzione che se dovessero fermarci per un controllo il rischio sarebbe davvero molto grande

Infatti, se hai un’auto pagherai fino a 1.682 euro di multa nel caso in cui entro il prossimo 15 maggio ti dovessi dimenticare di fare questa obbligatoria operazione. Al punto che, se dovessero fermarci per un controllo, rischieremmo non solo la multa, di per sé già pesante, ma anche il ritiro del libretto di circolazione.

Insomma, non si scherza con queste cose e, di questi tempi, una sanzione così pesante potrebbe mandare a quel paese il budget di tante famiglie italiane. Considerando che il minimo della multa è di 422 euro. Non proprio una passeggiata di salute.

Il 2023 ha visto l’inasprirsi di molte sanzioni sulla strada e quindi facciamo attenzione a fare questa cosa

Le multe sono un incubo per tutti noi. Anche se esiste un modo per sapere se ne abbiamo presa una prima che ci arrivi. Senza dimenticare che in questo 2023 è arrivata una stangata con le multe del Nuovo Codice stradale.

Insomma, ogni volta che si prende la macchina si deve, veramente, fare una grande attenzione e non solo per una questione di sicurezza. La paletta alzata è dietro l’angolo.

Se hai un’auto pagherai fino a 1.682 euro di multa, ma ecco come evitare, in tempo, di essere sanzionati

A quale multa si riferisce il titolo di questo articolo? A quella per il cambio gomme estive obbligatorio. Infatti, se dopo il 15 maggio dovessero fermarci con gli pneumatici invernali, saremmo in sanzione. Il minimo? Ben 422 euro. Il massimo? Addirittura, 1.682 euro di multa. E potrebbero anche trattenere il vostro libretto di circolazione.

In realtà, l’obbligo c’è già dal 15 aprile, ma abbiamo un mese di deroga. Ecco perché il 15 maggio è la data ultima. Ci sono due possibilità per evitare la multa. Che la nostra macchina monti delle gomme quattro stagioni, valide tutto l’anno. O che le gomme in dotazione abbiamo un indice di velocità uguale o superiore a ciò che riporta il libretto. Insomma, il consiglio, se abbiamo ancora le gomme invernali, è di fissare rapidamente l’appuntamento con un’officina.