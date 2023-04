Come capire se i mercati azionari sono pronti per nuovi rialzi-proiezionidiborsa.it

Fra il 6 e il 7 aprile sono scaduti dei setup annuali che dovrebbero far archiviare definitivamente il ribasso iniziato ai primi di marzo. Cosa attendere da ora in poi, e quali sono i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione? Come capire se i mercati azionari sono pronti per nuovi rialzi?

Le serie storiche

Lo studio delle serie storiche è a favore di ulteriori rialzi, ma si deve anche rimarcare che c’è un bel pò di indecisione fra gli addetti ai lavori. Siamo all’inizio delle trimestrali americane, e secondo alcuni queste riveleranno che alle porte ci possa essere una recessione economica. Contrazione che al momento non è ben chiara nella sua reale entità dai dati che sono stati pubblicati nell’ultimo periodo.

Si va verso un atterraggio morbido dell’economiain un momento dove i tassi di interesse rimarranno fermi, oppure i dati macroeconomici evdeinzieranno una recessione economica e i tassi verranno addirittura tagliati?

Queste sono le risposte che si attendono nelle prossime settimane.

Come spiegato più volte, lo scenario dettato dallo studio dei prezzi dal 1898 ad oggi è il seguente:

il minimo decennale probabilmente è stato formato;

i mercati ora dovrebbero salire con un bull market fino al 2027;

per il 2023 il peggio è alle spalle.

Procederemo per gradi, e per il momento torniamo al breve termine.

Alle ore 16:54 della giornata di contrattazione dell’11 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.774

Eurostoxx Future

4.276

Ftse Mib Future

26.950

S&P500

4.107.

Come capire se i mercati azionari sono pronti per nuovi rialzi?

Ecco i livelli che se tenuti in chiusura di seduta giornaliera potrebbero far continuare la fase rialzista di breve termine:

Dax Future

15.233

Eurostoxx Future

4.095

Ftse Mib Future

25.695

S&P500

4.068.

Ecco invece i livelli che per il momento manterranno al rialzo il trend di lungo termine:

Dax Future

14.615

Eurostoxx Future

3.911

Ftse Mib Future

24.285

S&P500

3.801.

