Se hai soldi liberi sul conto in banca o alle Poste tra 5 giorni è in arrivo un titolo carico di tanti buoni propositi

Per chi ha soldi è in arrivo un titolo carico di tanti buoni propositi

Al giorno d’oggi forse il vero lusso da ricchi è quello di detenere in forma liquida i risparmi eccedenti le c.d. ordinarie esigenze. Ossia lasciare infruttifere le ricchezze liquide destinate al lungo periodo e, quindi, al 99% non destinate alle ordinarie esigenze. Con l’attuale inflazione, infatti, è come accettare deliberatamente di perdere per sempre parte di quelle ricchezze.

Nel tempo il valore nominale dei soldi resta sempre lo stesso, ma solo quello. Quello reale invece si sgretola progressivamente al passare del tempo e all’aumentare del costo della vita. Per difendere i soldi liquidi occorre investirli a un tasso almeno pari a quello dell’inflazione. Al riguardo, per esempio, se hai soldi liberi sul conto in banca o alle Poste tra 5 giorni è in arrivo un titolo con un carico di tanti buoni propositi.

Il BTP Valore con premio fedeltà

Il riferimento è al BTP Valore, di cui domani 1° giugno il MEF svelerà i tassi minimi garantiti. Si sa già che la struttura dei tassi di interesse sarà del tipo step-up. Cioè un tasso per il primo biennio e un altro, più alto del primo, per gli ultimi due anni. Morale, per portare a casa il massimo rendimento complessivo conviene portare il titolo a scadenza (come avviene per alcuni buoni fruttiferi postali). Non cambia invece la periodicità delle cedole, sempre semestrale. Quindi l’accredito degli interessi netti avverrà nella prima metà di dicembre e giugno dei prossimi 4 anni.

Un altro guadagno arriverà direttamente al termine dell’investimento, a giugno 2027. Si tratta del premio fedeltà del 5X1.000 del capitale nominale sottoscritto, riservato solo a chi acquisterà il bond in emissione e lo terrà fino al termine. Ad esempio 50 € lordi ogni 10mila € sottoscritti, oppure 150 € lordi di premio finale su un investimento di 30mila e così via.

Se per i tassi minimi garantiti e finali dovremo attendere, rispettivamente, domani e la metà-fine della prossima settimana, per il premio fedeltà il dato è ufficiale.

Tasse e commissioni

Un altro fronte di guadagni attiene alla sfera tasse e commissioni. Quest’ultime sono assenti per chi acquisterà il titolo la settimana prossima (da lunedì 5 fino a venerdì 9, salvo eventuale chiusura anticipata). Morale, è un altro guadagno sicuro, considerato che sempre, nella vita, le mancate spese sono i primi guadagni certi.

Sul fronte tasse valgono le stesse condizioni tipiche per i titoli di Stato. La ritenuta fiscale è al 12,50% (su cedole e premio fedeltà), quindi è di vantaggio rispetto a molti altri prodotti finanziari. Infine anche il prossimo BTP Valore sarà esente dalle imposte di successione.

Ora affrontiamo la domanda delle domande: quanto renderà la nuova obbligazione di Stato? Per l’ufficialità dei tassi dovremo attendere giusto 24 ore. Tuttavia, una prima, vaga idea possiamo già farcela oggi.

Prendiamo il BTP già in circolazione con scadenza esattamente tra 4 anni, cioè il 1° giugno 2027. La cedola annua è del 2,2% mentre il rendimento netto annuo è sul 3,05% (circa il 3,50% lordo) dato che prezza 95,50 centesimi. Forse domani il MEF offrirà delle cedole di una spanna superiori ai rendimenti attuali a 4 anni per rendere “conveniente” il titolo e invogliare i risparmiatori a comprarlo. Oppure offrirà una cedola poco più bassa nel primo biennio e più ricca nel secondo? Vedremo. Di certo c’è che il MEF intende aumentare la quota del debito pubblico nei portafogli degli italiani.

Inoltre tra 2 anni la cedola lorda annua salirà, mentre a scadenza si aggiungerà il premio fedeltà, ossia uno 0,125% lordo annuo. Ponderando il tutto a scadenza, forse si può supporre un rendimento netto annuo compreso tra il 3,20 e il 3,40%.