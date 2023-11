Se hai soldi in banca ecco un BTP e un conto deposito per investire a 5 anni con rendimenti totali anche del 20%

Se hai soldi in banca ecco un BTP e un conto deposito per investire a 5 anni-Foto da pixabay.com

Se vuoi investire i tuoi risparmi nel medio periodo in modo sicuro e con rendimento garantito, potresti scegliere tra titoli di Stato o conti deposito. Ecco due soluzioni che offrono rendimenti fino al 20%.

Oggi un risparmiatore che volesse investire i suoi soldi in modo sicuro e con garanzia di rendimento non ha che l’imbarazzo della scelta. L’impennata dei tassi di interesse ai massimi dell’ultimo decennio, ha reso interessanti non solo i titoli di Stato, ma anche conti deposito e Buoni postali. Adesso chi investe con un orizzonte temporale di 5 anni può spuntare rendimenti superiori al 5% lordo annuo. Vogliamo mettere a confronto un investimento nel BTP scadenza dicembre 2028 e nel conto a 5 anni di Banca Illimity, che offre in questo momento i tassi più elevati. Scopriamo quale dei due rende maggiormente.

BTP: cos’è e come funziona

Il BTP (Buono del Tesoro Poliennale) è un titolo di investimento che rappresenta un prestito che i cittadini fanno allo Stato. Questo promette di restituire il capitale alla scadenza e di pagare una cedola (interesse) semestrale. Il BTP è un investimento a medio-lungo termine, che in emissione prevede scadenze tra 3 e 50 anni. Ma poiché tutti i BTP sono quotati sul mercato secondario di Borsa italiana, si possono acquistare BTP con qualsiasi vita residua, anche di pochi mesi. E poiché si possono acquistare in qualsiasi momento, allo stesso modo si possono vendere in qualsiasi momento.

Conto deposito: cos’è e come funziona

Il conto deposito è un conto bancario che permette di depositare i propri risparmi e di ottenere un interesse annuo o trimestrale. Anche in questo caso si tratta di un prestito che un risparmiatore fa alla banca, la quale offre in cambio un interesse sul capitale prestato. Il conto deposito può essere libero o vincolato. Nel primo caso, il cliente può ritirare i suoi soldi in qualsiasi momento, ma ha un interesse più basso. Nel secondo caso, il cliente si impegna a lasciare i suoi soldi per un periodo prestabilito, ma ha un interesse più alto. I soldi sul conto deposito sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ma solo fino a 100.000 euro per cliente, per banca.

Se hai soldi in banca ecco quanto rendono il BTP e il conto deposito

Veniamo al nocciolo della questione, quanto si guadagna investendo nei due prodotti? Per comodità facciamo una ipotesi di investimento di 10.000 euro. Per confrontare il BTP e il conto deposito, prendiamo in considerazione il BTP scadenza dicembre 2028 (ISIN: IT0005340929). Poi analizziamo il conto deposito a 5 anni con il rendimento attualmente maggiore sul mercato, quello di Illimity Bank a 60 mesi.

Il BTP scadenza dicembre 2028 ha una cedola del 2,8% annuo lordo. Al momento della scrittura dell’articolo il prezzo era di 93,6 centesimi con un rendimento effettivo netto del 3,8%. Investendo 10.000 euro a scadenza si otterranno circa 1.900 euro al netto delle imposte (ma non delle commissioni). Invece investendo la stessa cifra per 5 anni nel deposito di Illimity Bank il rendimento sarebbe del 4,25 netto. Gli interessi incassati sarebbero di circa 2.100 euro, come riportato sul sito della banca.

Se hai soldi in banca da investire per 5 anni, oggi fra le tante opportunità, queste potrebbero essere le due soluzioni più convenienti.