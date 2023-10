Rendimenti dei conti di deposito in rampa di lancio: ecco quello che rende fino al 5,75% annuo

Continua la corsa al rialzo dei rendimenti dei conti di deposito per adeguarsi all’aumento dei tassi di interesse voluto dalla BCE. Illimity Bank ha appena rivisto al rialzo i tassi dei conti deposito con rendimenti fino al 5,75% lordo.

In seguito all’aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE a settembre, i rendimenti dei conti deposito stanno registrando un ulteriore incremento. L’ennesimo rialzo del costo del denaro, dello 0,25%, voluto dalla BCE, ha portato il livello degli interessi ai valori più alti dell’ultimo decennio. Ovvio che i rendimenti del mercato monetario si adeguino a queste condizioni eccezionali del mercato monetario. Di conseguenza anche i conti deposito offrono oggi rendimenti che non si vedevano da anni.

Rendimenti dei conti di deposito in rialzo per Illimity Bank

Illimity Bank è una delle banche che in Italia oggi offrono i tassi più competitivi sui conti deposito. L’istituto fondato dall’ex amministratore delegato di Intesa SanPaolo, Corrado Passera, ha appena rialzato gli interessi offerti. Per i clienti del conto classico, i nuovi tassi partono dallo 0,8% lordo col conto deposito a 6 mesi. I rendimenti per il conto deposito a 60 mesi arrivano al 4,2% lordo. Il conto deposito vincolato va dal 1,3% per quello a 6 mesi al 5% di quello a 60 mesi.

Salgono i rendimenti anche nel conto Premium. Il conto deposito non vincolato offre l’1% lordo annuo per un deposito di sei mesi. I tassi salgono con la durata del deposito fino a raggiungere il 5% per quello a 60 mesi. Il conto deposito vincolato, offre l’1,5% lordo annuo per un periodo di sei mesi fino al 5,75% lordo per quello a 60 mesi.

Chi c’è dietro Illimity Bank e cosa offre

Illimity Bank è una banca d’affari digitale italiana, fondata da Corrado Passera, con un passato come amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. Illimity è una banca d’affari, di finanziamento e di investimento. L’istituto offre anche servizi bancari online per privati risparmiatori tra cui conti correnti, conti deposito, carte di credito e finanziamenti. Poiche Illimity è una banca digitale senza filiali, è possibile aprire un conto solo attraverso il web. Questo può essere fatto in pochi minuti e si può gestire la propria posizione anche attraverso la app della banca

I fattori da prendere in considerazione prima di investire in un conto deposito

Con i rendimenti dei conti di deposito in rialzo tutte i risparmiatori italiani possono finalmente godere di tassi di interesse che non si vedevano da anni. Oggi le banche fanno a gara per accaparrarsi i soldi dei clienti ancora fermi sui conti correnti. Per un risparmiatore oggi è sconveniente lasciare i soldi senza remunerazione sul conto corrente. Ma è altrettanto è importante scegliere il conto deposito più adatto alle proprie esigenze. Prima di investire occorre considerare oltre che il tasso di interesse, anche l’eventuale vincolo di liquidità e i rischi connessi all’investimento in questo prodotto. A volte altri strumenti possono essere altrettanto remunerativi, come per esempio i titoli di Stato.