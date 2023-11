In data 30 ottobre, scadenza del nostro setup nero annuale, come accade nel 90% dei casi si è verificato uno swing di inversione rialzista. Sarà di breve o di lunga durata? Questa risposta ci sarà fra oggi e i primi giorni della prossima settimana. Chi analizza e studia i mercati non può far altro che monitorare i grafici e gli effetti che hanno su di essi i dati macroeconomici. Si è arrivati a un eccesso di breve a Wall Street: rialzo in pericolo?

Cosa si aspettano i mercati dal reporti sull’occupazione?

Alle 13:30 ora italiana verrà pubblicato l’importante dato macroeconomico. Nei giorni scorsi la FED per la seconda volta consecutiva non ha alzato i tassi. Questo non significa che non verrà fatto nei prossimi mesi. Da cosa dipende? L’obiettivo delle Banche centrali è che l’inflazione non sia nè tanto alta e nemmeno tanto bassa rispetto al 2%. Questo valore, nonostante qualche miglioramento nelle ultime settimane, appare ancora abbastanza lontano.

Quindi, il dato odierno potrebbe dare indicazioni sia circa l’attuale ciclo economico che rispetto alla spirale inflattiva. Alle porte c’è un soft landing oppure una recessione come anticipato da diversi mesi dalla curva dei rendimenti?

Vedremo cosa accadrà oggi e a quali conclusioni potremmo arrivare.

Eccesso di breve a Wall Street: rialzo in pericolo?

La seduta di contrattazione del giorno 2 novembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.839,08

Nasdaq C.

13.294,19

S&P500

4.317,78.

Il rialzo dai minimi della scorsa settmana è stato molto forte e sono stati lasciati aperti alcuni gap sui prezzi. Riteniamo che fra oggi e lunedì si possa assistere a un ritracciamento anche di una certa entità. Sorprese negative in arrivo dai dati odierni? Non neghiamo questa ipotesi.

Quale potrebbe essere il segnale rialzista che porterebbe ulteriore fiducia per la prossime settimane?

Una chiusura odierna superiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.274,58

Nasdaq C.

13.061,47

S&P500

4.237,66.

