In vendita a una cifra pazzesca lo yacht di lusso di Leonardo Del Vecchio ma con uno sconto da urlo

Lo yacht Moneikos, appartenuto al fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, è in vendita per una cifra da capogiro. Ecco quanto costa dopo lo sconto pazzesco applicato alla prima offerta.

Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica, morto nel 2022 a 87 anni, era noto per il suo impero nel settore dell’occhialeria. Meno nota ai più, la passione che aveva per il mare e per le imbarcazioni di lusso. Tra queste, spiccava il Moneikos, uno yacht di 62 metri costruito nel 2006 dal cantiere italiano Codecasa e progettato dallo Studio Dellarole. Lo yacht, prende il nome dal termine greco antico che significa: solo. Questo era la dimora preferita di Del Vecchio quando voleva godersi la tranquillità e la privacy lontano dagli affari e dai riflettori. Ora, dopo la sua scomparsa, lo yacht è stato messo in vendita dalla sua famiglia per la cifra iniziale di 38 milioni di euro. Ma l’assenza di offerte ha portato ad un forte ribasso del prezzo richiesto.

Le caratteristiche che rendono unico lo Moneikos

Lo yacht Moneikos è una vera e propria opera d’arte, che combina eleganza, comfort e tecnologia. Può ospitare fino a 16 ospiti in otto cabine, tra cui una suite armatoriale con ufficio privato, una cabina VIP e sei cabine doppie. L’arredamento interno è moderno e raffinato, con tonalità chiare e materiali pregiati. Lo yacht dispone anche di un ascensore che collega i quattro ponti, una palestra attrezzata, un salone principale con zona pranzo e un salone superiore con bar e pianoforte. All’esterno, lo spazio non manca: c’è una piscina con un generatore di flusso continuo che permette di nuotare controcorrente, un’ampia zona prendisole con lettini e divani, un helipad e una piattaforma da bagno con accesso al garage dei tender e dei giocattoli d’acqua.

In vendita a una cifra pazzesca ma altrettanto pazzesco è lo sconto sul prezzo iniziale

Acquistare uno yacht come il Moneikos non è alla portata di tutti. Sembrerebbero essere numerosi i miliardari in giro per il mondo che se lo possono permettere, ma evidentemente non è così. Lo yacht è stato messo in vendita per 38 milioni di euro, ma dopo un anno non ha trovato un compratore. Così gli eredi hanno concordato di effettuare uno sconto sul prezzo iniziale. Adesso il Moneikos, attraccato al porto di Montecarlo, si può comprare con 27,89 milioni di euro, dopo uno sconto pazzesco di oltre 10 milioni di euro.

Tutto sommato questo prezzo non è poi così elevato. In fondo per comprare uno yacht nuovo di 15 metri occorrono tra 500.000 e 700.000 euro. Ma allora perché non si trovano compratori? Forse perché incide molto anche il prezzo di mantenimento.

Infatti i costi di gestione e manutenzione si aggirano attorno ai 3 milioni euro all’anno. Con questi costi di gestione, probabilmente è più conveniente affittare uno yacht per il tempo necessario di una vacanza.

Probabilmente i super ricchi di questi tempi preferiscono divertirsi in altro modo. Per esempio con la nuova Ferrari spider Roma, probabilmente più divertente di uno yacht e in vendita a una cifra molto più contenuta.