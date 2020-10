È ufficialmente arrivato il freddo. Vediamo già come stanno cambiando le giornate. Fa buio prima, per esempio. E tira molto più vento. Il primo fresco inizia a entrarci nelle ossa. In questa situazione, è inevitabile anche avvertire la prima influenza stagionale. Ovviamente, in un momento delicato come questo, a causa del Covid-19, la situazione si fa più delicata. Ogni volta che abbiamo anche solo un semplice raffreddore, ci spaventiamo. Ma quando il medico ci dice che quella che abbiamo non è altro che influenza, possiamo tranquillizzarci. E possiamo cercare di curarla anche senza medicine. Infatti, se hai l’influenza, prova questo rimedio naturale fatto con ingredienti che hai in casa tua!

Influenza stagionale, come combatterla con delle spezie che hai sicuramente nella tua dispensa

Combattere l’influenza stagionale può anche sembrare semplice. Ma sappiamo tutti che la realtà è un’altra. Infatti, a volte può diventare davvero complicato avere a che fare con raffreddore, mal di gola e spossatezza. Per prima cosa, a volte questa condizione non ci permette di lasciare il nostro amato letto. Ci sentiamo talmente stanchi che anche in casa riusciamo a fare ben poco. Ed è un peccato perdersi le ultime giornate di sole prima dell’inverno solo per colpa di questo. Ecco perché dovresti provare a bere questa soluzione! Se hai l’influenza, prova questo rimedio naturale fatto con ingredienti che hai in casa tua!

Ecco come realizzare questo rimedio naturale a base di spezie

Per realizzare questa bevanda anti-influenza ti serviranno solo due ingredienti. Ossia, salvia e timo. Siamo sicuri che anche tu hai queste spezie nella tua dispensa. E realizzare questa soluzione sarà semplicissimo! Ti basterà versare un cucchiaino di salvia o timo in una tazza. Ora, aggiungi dell’acqua calda e mescola finché il composto non sarà completamente omogeneo. Aspetta che si raffreddi un po’ et voilà! Il tuo potentissimo rimedio contro l’influenza sarà pronto! E tu potrai affrontare la giornata senza che l’influenza ti costringa a letto. Facilissimo, vero?

