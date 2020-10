A chi non piace trascorrere la serata davanti a un buon film? Insomma, guardare una pellicola interessante e avvincente è una passione che accomuna tutti noi. A prescindere dal genere che ci piace, siamo tutti contenti di fronte a un cult fatto coi fiocchi. E soprattutto, con l’arrivo dell’inverno, molte delle nostre serate saranno sotto il piumone, con un the e un buon film. Ma, facendo così, spesso ci sentiamo in colpa. Infatti pensiamo che, esagerando, potremmo perdere del tempo prezioso. Per questo motivo siamo felici di informarvi che la realtà è tutt’altra. Infatti, guardare un film fa bene alla salute quanto allenarsi! Scopriamo cosa dice la scienza.

La ricerca che dimostra quanto giovi alla nostra salute un buon film

Sembra incredibile, eppure è tutto vero. Guardare un film fa bene alla salute quanto allenarsi. Scopriamo cosa dice la scienza, in base a una ricerca davvero interessante. Lo studio è stato portato avanti dall’University College di Londra. Il progetto, finanziato da Vue Cinemas, ha davvero portato a dei risultati strabilianti. Infatti, i ricercatori hanno sottoposto dei volontari ad alcuni test. Soprattutto, hanno fatto indossare loro un tracker per calcolare la loro frequenza cardiaca durante il film Aladdin trasmesso al cinema.

I risultati della ricerca

La ricerca ha dimostrato che, per quasi tutta la durata del film, la frequenza cardiaca degli spettatori era piuttosto accelerata. Il livello, infatti, era ben al di sopra di quello comunemente indicato per il riposo. Gli studiosi hanno stimato che la frequenza cardiaca fosse al pari di quella che abbiamo quando ci alleniamo. E questo porta a bruciare grassi, nonostante non si stia facendo attività fisica.

Perciò abbiamo capito che una serata al cinema davanti a un film non è solo divertente e rilassante. Ma fa anche benissimo alla nostra salute. Quindi tutti pronti stasera per guardare una pellicola mozzafiato?

