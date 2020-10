Con l’arrivo dell’inverno, e con il Covid-19 che pende sul collo di ognuno di noi come una spada di Damocle, sarebbe nell’interesse di tutti sottoporsi al vaccino antinfluenzale. Eppure le ASL ne hanno in dotazione una quantità limitata. Idem le farmacie. In altre parole, sarà impossibile vaccinarsi tutti. Almeno in tempi brevi. Come porre rimedio? Se il vaccino antinfluenzale non è disponibile prova questi rimedi naturali nell’attesa!

Trucchi e strategie per un inverno senza influenza

Considerati i tempi che corrono, e questi chiari di luna, meglio prevenire che curare. Per nostra fortuna esistono alcune piante che, se assunte con regolarità e costanza per tutto l’inverno, aiutano a contrastare l’arrivo dell’influenza stagionale. Infatti, grazie alle loro proprietà, rafforzano il sistema immunitario, purificano le vie respiratorie e fanno da scudo contro virus e batteri. Attenzione, però: non possono di certo sostituire il vaccino! Quindi, se siete soggetti a rischio, cercate di vaccinarvi per tempo!

Nel frattempo, scopriamo insieme quali sono i rimedi naturali che possono aiutarci in attesa di ricevere il vaccino!

Se il vaccino antinfluenzale non è disponibile prova questi rimedi naturali nell’attesa!

Se soffri di allergie, allora il ribes nero fa al caso tuo. Infatti, questa bacca ha un effetto antistaminico e antinfiammatorio e contribuisce ad aumentare le difese. Un toccasana per chi soffre di allergie e tende ad avere facilmente disturbi alle vie respiratorie.

Altro rimedio naturale molto utile è l’echinacea. L’echinacea è una pianta nordamericana ed è al contempo uno dei più potenti immunostimolanti presenti in natura. Può essere assunta sia in forma di compresse che come tisana ed è molto utile a combattere i sintomi influenzali. Soprattutto se si è fragili o stressati.

Mirra

La pianta della mirra, oltre ad avere la capacità di ridurre i livelli di colesterolo, ha dei principi attivi che la trasformano in un aiuto fondamentale. Ha spiccate proprietà antinfiammatorie e analgesiche, nonché disinfettanti. Solitamente si trova in farmacia, e può essere venduta sotto forma di estratto alcolico. Ne bastano 3 gocce al giorno in un bicchiere d’acqua, rigorosamente a digiuno. Da assumere preferibilmente per tutto il periodo invernale.

Ricorda che la prima regola, però, è sempre la stessa: lava accuratamente le mani e fai il vaccino se sei un soggetto a rischio!