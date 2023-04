Se hai casa in questi 8 comuni possiedi una fortuna perché sono in vetta ad una particolare classifica

La filiale italiana dell’agenzia immobiliare americana Century 21 ha stilato una classifica particolare. Se i prezzi delle case a Milano sono insostenibili, ecco 8 valide alternative.

Si tratta di comuni dell’hinterland milanese che comparando distanza da Milano, prezzi delle case al metro quadro e stile di vita sono luoghi desiderabili dove andare ad abitare. In questi comuni secondo “la Rilevazione prezzi immobili” delle Camere di Commercio, i prezzi al metro quadro, sebbene sempre più convenienti rispetto al capoluogo meneghino, stanno volando e le case acquistano sempre più valore. Scopriamo i comuni dove possedere una casa può esser una vera fortuna.

Se hai casa in questi 8 comuni possiedi una fortuna: ecco i comuni dell’hinterland dove cercare casa

Gli 8 comuni più vivibili e desiderabili delle zone a meno di un’ora da Milano sono: Gallarate, Busto Arsizio, Monza, Pavia, Legnano, Cernusco sul Naviglio, Magenta, Gaggiano e Peschiera Borromeo. Conosciamone alcuni.

Gallarate: 48 minuti da Milano

Il comune del Basso Varesotto conta 52.452 abitanti e si trova a quasi 37 km da Milano. Ben collegata con Milano, la cittadina ha vissuto un recente periodo di rinnovamento del centro storico. La vicinanza con l’aeroporto di Malpensa, gli eventi culturali del MAGA, i supermercati e i servizi commerciali contribuiscono alla vivibilità e al benessere. I prezzi delle case a metro quadro sono di 1.511 €/mq in media con importanti differenze fra i quartieri. Nella zona del Centro e dei Ronchi si può raggiungere picchi di 3.300 €/mq, sempre più abbordabili dei 5.000 €/mq in media di Milano.

Busto Arsizio a 43 minuti da Milano

Anche Busto Arsizio è un comune della provincia Varese che sfiora gli 83.000 abitanti. È un centro con ogni comodità, scuole di ogni grado con vicinanza al confine svizzero e collegato con autostrade e linee ferroviarie a Milano dal quale dista 30 km. I prezzi delle case a metro quadro sono in media di 1.465 € con picchi di 3.100 €/mq per nuove costruzioni in zona Centro, Frati e Tribunale.

Gaggiano a 41 minuti da Milano

Il comune di Gaggiano si trova in provincia di Milano, a 13,4 km dal capoluogo e supera di poco i 9.000 abitanti. Il Lago Boscaccio, la passeggiata lungo il Naviglio Grande hanno probabilmente contribuito a far aggiudicare a Gaggiano il ventunesimo posto dei borghi più felici d’Italia nel 2014. I prezzi delle case al mq in media sono di 1.887,5 € secondo Century 21 e di 1.859 € secondo il sito Immobiliare.it. Un risparmio importante sui prezzi che si attesta al 63% in meno rispetto a Milano.

Magenta a 48 minuti da Milano

Il comune di Magenta con i suoi 24.130 abitanti rientra fra i più ambiti comuni del Milanese. Circa 23 km da Milano, Magenta è celebre per il teatro lirico e per i percorsi ciclabili nel Parco del Ticino. Inoltre è possibile passeggiare per le vie del centro ripercorrendo la vita di Santa Gianna Beretta Molla con un iter iconografico. Le case sono meno care rispetto a Milano del 70% ed hanno un prezzo medio a metro quadro di 1.525 €. Se hai casa in questi 8 comuni possiedi una fortuna e se hai intenzione di vendere puoi farlo velocemente perchè la domanda è alta.